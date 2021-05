Şcolile din Craiova vor organiza admitere în clasa a V-a pentru clasele de intensiv Elevii de clasa a IV-a vor sustsine admitere daca vor ca in clasa a V-a sa invete in clase cu program intensiv pentru studiul unei limbi straine. Admiterea se va organiza dupa terminarea cursurilor pentru acest an scolar si va consta intr-o proba scrisa la limba straina pe care vor sa o studieze in regim intensiv. Scolile din Craiova organizeaza clase de intensiv si pentru ca in clasa a IV-a au efective de peste 30 de elevi si trebuie sa se incadreze la clasa a V-a in maximum de 25 de elevi la clasa, cum prevede legislatia in vigoare. Admitere se va organiza si pentru clasele a V-a cu profil artistic… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației a publicat lista ratei de infectare cu Covid-19 in toate localitație din Romania, in funcție de care va incepe școala in format fizic miercuri, 5 mai. Amintim ca in localitațile cu rata de infectare peste 1 la mia de locuitori vor merge miercuri la școala, fizic, doar elevii din…

- Astazi este prima zi din vacanta de primavara, prelungita printr-o modificare a structurii anului scolar, stabilita saptamana trecuta de Ministerul Educației. Structura anului scoar a fost modificata recent prin ordin al ministrului Educatiei, astfel incat vacanta de primavara a fost prelungita. Astfel,…

- Elevii de clasa a VIII-a sustin astazi simularea evaluarii nationale. In Dolj sunt doua scoli in care nu se organizeaza deloc simularea pentru ca au aparut mai multe cazuri de COVID 19. Mai sunt insa alte doua scoli din Craiova la care nu participa cate o clasa a VIII-a. Conducerea Inspectoratului Scolar…

- Orele remediale pentru elevi pana la clasa a VIII-a pot fi facute și la stat și la privat, potrivit indicațiilor transmise la videoconferința cu inspectoratele. In plus, aceste ore remediale pot fi facute și in regim simultan, mai arata documentul. Școlile pot aduce profesori calificați din alte unitați…

- Ministerul Educatiei clarifica prevederile referitoare la functionarea claselor terminale in scolile din scenariul rosu, dar si posibilitatea prezentei fizice in toate clasele, in toate scolile, indiferent de scenariu, cu exceptia carantinei. Ministerul Educatiei a emis duminica o instructiune care…

- Ministerul Educației a emis o instrucțiune care a fost transmisa tuturor inspectoratelor școlare și tuturor școlilor, pentru clarificarea aplicarii prevederilor referitoare la funcționarea claselor terminale in școlile incadrate in scenariul roșu, precum și pentru clarificarea posibilitații prezenței…

- Ministrul Educației și cel al Sanatații au ajuns la un acord pentru ca elevii din clasele terminale – a opta și a douasprezeceasa – mearga fizic la școala și in scenariul roșu. Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a decis ca este permisa continuarea studiilor cu prezența fizica la școala…

- „Regulile de distantare si prudenta trebuie respectate”, in același timp elevii din clasele terminale trebuie sa mearga fizic la cursuri, a declarat, sambata seara, la Realitatea Plus, Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, scrie G4media.ro . „Pentru acele scoli care vor intra in scenariul rosu si care…