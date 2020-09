Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta a decis ca in perioada 24-29 septembrie, a decis ca școlile din Capitala care gazduiesc sectii de votare sa-și suspende cursurile. „Tinand cont de situatia speciala in care se desfasoara alegerile locale din anul 2020, cat si prevederile din Legea nr. 55/2020 privind masurile stabilite pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta a aprobat suspendarea cursurilor in zilele de 24.09.2020, 25.09.2020, 26.09.2020 respectiv, 28.09.2020, 29.09.2020, pentru unitatile…