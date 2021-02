Stiri pe aceeasi tema

- Scolile din Anglia vor fi redeschise pe 8 martie, iar persoanele care provin din doua familii diferite si grupurile alcatuite din cel mult sase persoane vor putea sa se intalneasca din nou in aer liber incepand din 29 martie, pe masura ce restrictiile anti-COVID-19 sunt relaxate

- Primarul Clotilde Armand a declarat joi ca isi doreste ca toate scolile din Sectorul 1 sa functioneze intr-un singur schimb, prin extinderea infrastructurii educationale cu ajutorul fondurilor europene. "Ne dorim ca toate scolile sa functioneze intr-un singur schimb si copiii sa fie acolo de dimineata…

- Azi afli daca școlile se redeschid din 8 februarie. Decizia va fi luata de Comitetul Național pentru Situații de Urgența și va aprobata apoi prin ordin comun al Ministerelor Sanatații și Educației. Sunt luate in calcul 3 variante: in localitatile aflate in scenariul verde, ar trebui sa revina la cursuri…

- DECIZIE… Unitațile de invațamant se redeschid incepand cu al doilea semestru, adica de pe 8 februarie. Anunțul a fost facut aseara de președintele Romaniei, Klaus Iohannis, care a precizat ca decizia va fi pusa in practica daca situația epidemiologica nu va evolua semnificativ fața de cea de acum. “Incepand…

- Studenții nu pot reveni in campusurile universitare dupa vacanța de Craciun pana la jumatatea lunii februarie. Cursurile se vor desfașura online, cu excepția studenților la medicina care vor face fața in fața un numar redus de cursuri, precizeaza biziday . Școlile primare, școlile secundare și liceele…

- Scolile nu se redeschid pe 11 ianuarie, data prevazuta in structura anului scolar 2020 2021.Ministrul Educatiei, Sorin Campeanu, sustine ca data reinceperii cursurilor pe 11 ianuarie este un termen mult prea scurt pentru ca scolile sa fie redeschise fizic.Sorin Cimpeanu a explicat ca Ministerul Educatiei…

- Este foarte clar ca Nu… super/supradigitalizarea invațamantului reprezinta soluția… ideala pentru invațamantul de acum sau de maine. Numai ca, momentan, situația impune… soluții de criza. Și… ATENȚIE… pandemia nu s-a incheiat!