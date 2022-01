Şcoli închise de azi în România. Câte unităţi de învăţământ trec în online Scoli inchise de azi in Romania. Cate unitati de invatamant trec in online Un numar de 46 de unitati de invatamant sunt inchise total de marti. De asemenea, punctual sunt clase trecute in online daca pe parcursul a sapte zile au fost trei cazuri de Covid 19. Scoli inchise de azi in Romania. Colegiul Național I. L. Caragiale, prima școala din București care trece in sistem online de marți, 25 ianuarie, din cauza numarului prea mare de cazuri Covid-19 in randul profesorilor și elevilor. In ultimele zile, 11 profesori s-au imbolnavit de Covid-19, au confirmat teste PCR, și mai mult de jumatate din… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

- Cursurile cu prezența fizica vor fi suspendate pentru zece zile la Colegiul National „I. L. Caragiale” din București, incepand de saptamana viitoare, dupa ce 41 de elevi si 11 profesori s-au infectat cu noul coronavirus, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Inspectoratului Scolar al Capitalei.

- Colegiul Național ”Gheorghe Șincai” din Cluj-Napoca trece in online din 18 ianuarie, pentru o perioada de 10 zile, din cauza numarului mare de cazuri de COVID.In aceasta școala peste 50% dintre clase funcționeaza in sistem online, dupa ce au fost depistați elevi cu COVID-19. Conform legii, daca peste…

- Peste 6 mii de cazuri noi de infecție cu virusul SARS-CoV-2 au fost inregistrate in Romania, in ultimele 24 de ore. Cei mai mulți pacienți testați pozitiv sunt internați in spitale din Constanța, București sau Bihor.

- In data de 31 decembrie 2021, conform datelor existente in aplicația alerte.ms, la nivel național exista 1.310 paturi de ATI destinate pacienților COVID-19, dintre care, 304 in București. La nivelul intregii țari sunt ocupate 399 paturi ATI COVID-19.Pana astazi, 31 decembrie, pe teritoriul Romaniei…

- Sorin Cimpeanu a spus luni ca, in urma testarii de saliva din scoli, s-a inregistrat primul caz pozitiv de COVID-19 din București, la un elev de la Liceul I. L. Caragiale.. Pana la finalul zilei, au fost confirmate in total 86 de cazuri.

- UPDATE Luni, pana la ora 19.00, in urma utilizarii testelor rapide antigen noninvazive efectuate din proba de saliva, au fost raportate 86 de cazuri detectate pozitiv, anunța ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. In cursul zilei de luni, 6 decembrie, pana la ora 19:00, in urma utilizarii testelor rapide…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu a anunțat, luni, ca a fost descoperit primul rezultat pozitiv in școlile din Romania, in urma efectuarii testelor de saliva. Elevul va face testul PCR pentru confirmarea infectarii cu noul coronavirus. ”Am fost anuntat in urma cu putin timp de DSP Bucuresti ca s-a…

- Nici nu a reinceput bine școala in format fizic in unele unitați de invațamant, ca au reaparut cazuri de clase trimise acasa, pentru ore online, din cauza confirmarii unor imbolnaviri de coronavirus in randul elevilor. Este cazul unei clase a IX-a de la Liceul Tehnologic „Victor Frunza” din Ramnicu…