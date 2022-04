Școli cu grupuri sanitare in curte. In aceasta situație sunt unitățile de învățământ din 26 de comune din județul Iasi O parte din primarii spun ca nu dispun de fondurile necesare pentru a acoperi cheltuielile cu o astfel de investiție și, implicit, nu pot face nimic pentru a remedia situația. Exista și situații in care grupurile sanitare necesita lucrari de modernizare sau de relocare a cladirilor, pentru ca unele dintre ele sunt in curs de retrocedare, demolare sau, pur și simplu, nu beneficiaza de utilitati precum alimentare cu apa și canalizare. In urma analizei, s-au identificat un numar de 26 UAT-uri pe raza județului Iași unde sunt necesare interventii. Consiliul Județean Iași a solicitat primariilor toate… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

