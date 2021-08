Stiri pe aceeasi tema

- Programul educațional inițiat de Holcim Romania incepe in septembrie, 2021 și are o durata de școlarizare de 2 ani. La incheierea acestei perioade, absolvenții vor primi o diploma cu calificarea de Tehnician in industria cimentului, acreditata de Ministerul Muncii și al Educației, și un loc de munca…

- Inspectia Muncii a derulat, in primul semestru al acestui an, actiuni de control privind securitatea si sanatatea in munca la 1.691 angajatori din domeniul contructiilor, in urma carora a aplicat 342 de amenzi, in valoare de peste 1,717 milioane lei, conform unui comunicat remis, joi, AGERPRES. Din…

- Electroalfa, unul dintre principalii angajatori la nivel zonal, susținator al mediului educațional și al proiectelor de cercetare și dezvoltare destinate tinerei generații, deține propriul sistem de instruire și calificare a tinerilor absolvenți, cu programe specifice derulate anual.

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Fortei de Munca Botoșani va organiza in data de 13 iuie 2021, incepand cu ora 11.00, pe esplanada Salii Polivalente “Elisabeta Lipa” din Municipiul Botoșani, Bursa locurilor de munca in domeniul construcțiilor și confecțiilor .

- Inspectorii de munca au aplicat amenzi in valoare de 60.000 lei in cazul a doi angajatori din domeniul constructiilor care au fost depistati folosind munca nedeclarata, informeaza, vineri, Inspectoratul Teritorial de Munca Galati. Potrivit sursei citate, in perioada 9-16 iunie au fost efectuate 27 de…

- La zilele de naștere, de obicei sarbatoriții primesc cadouri, dar LINK Academy organizeaza de ziua ei o altfel de petrecere. In saptamana aniversara, LINK Academy ofera cadou o reducere de peste 35% din prețul de școlarizare la inscriere, iar toți cei care se inscriu pana pe 20 iunie primesc și un bonus…

- Europarlamentarul umanist Maria Grapini și-a deschis un nou cabinet de europarlamentar, la Braila. „Am dorit sa deschid un cabinet in Braila pentru ca avem o echipa umanista foarte implicata și sunt sigura ca ma va ajuta sa intru in legatura cu cetațenii din Braila și sa cunosc problemele…