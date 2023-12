Stiri pe aceeasi tema

- Rețelele electrice din Timis si Caras-Severin vor beneficia de investiții de 115,69 milioane de lei, cu TVA. Sunt doua contracte cu finanțare nerambursabila, realizate Compania Rețele Electrice Banat, parte a grupului PPC in Romania, denumita anterior E-Distribuție Banat, prin Fondul de Modernizare.…

- Mult discutatele proiecte pe fonduri europene etapizate, care nu pot fi terminate in acest an, dar vor fi finalizate anul viitor și aceasta pe banii viitorului ciclu de finanțare din fonduri europene, nu au afectat in principal județul Timiș, cat alte județe. Surprinzator pentru unii, nici Timișoara…

- La Monita Noua, localitate unde proiecte frumoase primesc contur la foc automat, se va construi prin fonduri PNRR un centru de zi pentru copii aflați in situație de risc de separare de parinți. Proiectul presupune realizarea centrului de zi, asigurarea accesului a 41 de copii la serviciile de prevenire…

- La Mosnita Noua se va ridica un centru de zi pentru copiii aflati in situatii speciale. Finantarea va fi asigurata prin fonduri PNRR si va fi in valoare de peste 1,6 milioane de lei. A fost aprobata cererea de finanțare pentru investiția “Construire centru de zi pentru copii aflați in situație de risc…

- La Mosnita Noua a fost semnat, miercuri, contractul privind proiectarea și execuția unei retele de canalizare in satul Albina si gospadarie de apa in Mosnita Veche. Finantarea este prin programul Anghel Saligny, fiind in valoare de 18 milioane de lei. Miercuri, 8 noiembrie, a fost semnat contractul…

- Viitoarea zona de agrement pe care Primaria municipiului Suceava o va amenaja in Paduricea Zamca pe o suprafața de aproximativ 100 de hectare prinde contur. Primarul Ion Lungu a prezentat astazi in conferința de presa proiectul gandit de firma de consultanța aratand ca potrivit studiului de fezabilitate…

- Mult discutata și disputata extindere a drumului județean 691, dintre Timișoara și nodul A1 de la Giarmata, primește o a doua șansa, probabil nesperata. Finanțarea se va putea realiza și prin etapizare, in noul Program Operațional Vest, conform propunerii lansate de ADR Vest. In o situație asemanatoare…

- Zilele trecute a fost incarcata cu succes cererea de finanțare depusa de Primaria Mosnita Noua pentru proiectul „O soluție comuna pentru managementul IAS” (A joint solution for IAS management) prin programul de cooperare transfrontaliera Interreg VI-A Romania-Hungary Programme (ROHU). Proiectul se concentreaza…