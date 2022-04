Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Niciolae Ciuca este nevoit, dupa scandalul din PNL, sa faca anumite mutari in Palatul Victoria, ami exact in Cabinetul pe acre il conduce. Vorbim despre demisia pe care și-a anunțat ministrul Fondurilor Europene Dan Valceanu, care a anunțat ca va purta o discuție cu premierul Ciuca pentru…

- Ieri, 30 martie, ministrul Sorin Cimpeanu a susținut o declarație de presa in care a prezentat noutațile pentru elevi și profesori incepand chiar cu urmatorul an școlar. In primul rand, ministrul Educației a spus ca s-a convenit astazi cu partenerii de dialog – elevi, parinți – asupra eliminarii tezelor…

- Structura anului școlar va fi schimbata radical. In loc de semestre vor exista 5 module de invațare, care vor alterna cu vacanțe, a anunțat miercuri ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. Tezele ar urma sa dispara și sa existe doua evaluari standardizate, la inceputul și la finalul anului școlar, insa…

- Revenirea anului școlar la o structura pe trimestre ar satisface firme din afara invațamantului, dar nu ar ajuta școala, apreciaza profesorul Andrei Marga, fost ministru al Educației. Anul școlar structurat pe trimestre, așa cum anunța recent șeful Invațamantului, Sorin Cimpeanu, “nu ar fi niciun caștig”,…

- „Sunt școli care, chiar daca nu au numar de cazuri pozitive declarate intr-o clasa, (adica 3 cazuri intr-o saptamana - n.red.), din lipsa de profesori care sa poata veni sa predea fizic la școala, au fost nevoite sa intre online. Exista in Ordinul de ministru aceasta posibilitate. (...) Maine dupa amiaza…

- Elevii care se imbolnavesc, din pacate, trebuie sa stea in izolare, iar ceilalti merg la scoala, a declarat, miercuri, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, in contextul numarului mare de infectari din scoli. Copiii din Romania au platit mult prea mult si e dificil acum sa recupreze perioadele de suspendare…

- Informația a fost confirmata chiar de ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, care a declarat pentru Edupedu.ro ca ordinul comun „trebuie adaptat la regula generala"."Suntem deja in elaborare update impreuna cu Ministerul Sanatații”, a spus ministrul Educației.Reacția ministrului vine dupa ce secretarul…

- Sorin Cimpeanu (PNL), ministrul Educației, a declara marți, pentru B1 TV, ca sunt parinți care vor școala cu prezența fizica și in condiții de siguranța dar, in același timp, nici nu vor sa auda de vaccinarea sau testarea propriilor copii. Cimpeanu a punctat ca aici e o fractura logica. Ministrul a…