Școala și propaganda 1. Librariile au incasari foarte mici, dar parinții dau pe meditații mai mulți bani decat pe vremea lui Ceaușescu. Aici e fractura societații noastre, cam despre asta e vorba cu greva profesorilor. „De ce iți meditezi copilul la șapte materii?” „Ca sa il țin departe de tableta și telefon.” Profesorii au facut greva la sfarșitul […] The post Școala și propaganda first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Profesorii au anuntat greva luni, 22 mai, astfel ca parintii nu stiu exact daca isi vor duce sau nu copiii la scoala. Sindicatele din invatamant au anuntat ca totul depinde de numarul de cadre didactice in fiecare unitate de invatamant care participa la greva. "Toti profesorii care sunt in greva au…

- Carmen Iohannis, profesoara de limba engleza la Colegiul Gheorghe Lazar, nu este membru de sindicat, aratandu-și disponibilitatea de a continua sa mearga la școala. Carmen Iohannis, soția președintelui Klaus Iohannis și profesoara de engleza la o școala din Sibiu, a luat o decizie surprinzatoare in…

- CARAS-SEVERIN – Incepand de luni, 22 mai, angajatii din invatamant intra in greva generala. Ca urmare a solicitarii Inspectoratului Scolar Judetean, toate unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Caras-Severin au transmis vineri, 19 mai, situatia statistica cu privire la participarea angajatilor…

- Dascalii intra in greva generala, in timp ce in facultați va fi greva de avertisment. Profesorii vor avea obligația sa vina la școala, dar nu vor intra la ore. In acest context, liderii sindicali le cer parinților sa nu iși trimita luni copiii la școala. Parinții sunt ingrijorați pentru ca nu au primit…

- Dana Budeanu are un discurs manifest impotriva profesorilor care vor sa declanșeze greva generala. Budeanu se intreaba de ce profesorii nu au protestat in pandemie, cand școala a fost puternic afectata și se intreaba de ce profesorii nu sunt scandalizați ca unii care au obținut note mici la examene…

- Greva generala anunțata in sistemul educațional romanesc va avea efecte și la Botoșani. Trei sferturi dintre profesorii botoșaneni au anunțat deja ca de luni, 22 mai 2023, intrerup activitatea.

- Profesorii amenința cu greva. Au dreptate. Și daca au dreptate – ce? Școala romaneasca a fost serioasa pana prin 1995, poate chiar 2000. Dar diferența a facut-o societatea. Mai exact, strada. Sa luam un olimpic și un elev cu probleme. Olimpicului ii reproșeaza toata lumea (inclusiv eu) ca a vrut sa…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant, Federatia Sindicatelor din Educatie „SPIRU HARET” si Federatia Nationala Sindicala „ALMA MATER organizeaza miercuri un mars de protest, care va porni din Piata Victoriei si se va incheia in fata Palatului Parlamentului, la care sunt asteptati 15.000 de participanti.”Federatia…