ŞCOALA PROFESIONALĂ OGLINZI Învățământul profesional revine în forță / interviu cu prof. Gheorghe Filip, director Școala Profesională Oglinzi – Domnule director, aveți vreo noutate la acest inceput de an școlar ? Cea mai mare realizare a noastra este obținerea acreditarii pentru invațamantul profesional și tehnic, pentru domeniul Industrie textila și pielarie, Calificarea: Confecționer produse textile. Acreditarea am obținut-o in urma vizitei echipei ARACIP din luna mai 2023, cand echipa a constatat ca am indeplinit cu succes toți cei 24 de indicatori vizați, inclusiv colaborarea foarte buna cu agentul economic SC Sofiaman Targu Neamț, un brand economic de talie internaționala, unde elevii noștri iși desfașoara pregatirea practica de… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

