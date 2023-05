Școala Gimnaziala „Horea, Cloșca și Crișan” Turda a fost vizitata de un numar mare de parinți atat pentru a afla condițiile de inscriere in clasa a 5-a Engleza-intensiv, cat și pentru a se informa despre inscrierea in Clasa Pregatitoare , 2023-2024. Cei interesați pot sa solicite detalii chiar la unitatea școlara – strada Lotus nr [...] Articolul Școala HCC Turda și-a deschis porțile pentru viitorii elevi apare prima data in TurdaNews .