- Conducerea Școlii Gimnaziale ,,Liviu Rebreanu" din Targu Mureș organizeaza un concurs in data de 26 noiembrie 2020, pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu cu norma intreaga, pe parcursul unei perioade nedeterminate. Conform unui anunț publicat pe site-ului Inspectoratului Școlar…

- Partidul Social Democrat (PSD) Mureș a depus sambata seara, 26 septembrie, prin președintele executiv al organizației, consilierul județean Dragoș Bardoși, o sesizare catre Biroul Electoral de Circumscripție Județeana nr. 28 Mureș in care se semnaleaza deficiențe de organizare a alegerilor in 8 secții…

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) din Targu Mures, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – S.T. Targu Mures, au ridicat 95 de kilograme de cannabis, in urma a 19 perchezitii domiciliare. 14 persoane sunt cercetate pentru trafic de droguri de risc si mare risc fara…

- In 27 septembrie 2020, in Romania, vor avea loc alegerile locale, ziua in care și targumureșenii sunt chemați la vot. Este ziua in care putem indrepta ce s-a greșit in ultimii 20 de ani. Ziua in care suntem obligați sa uitam de votul pe criteriu etnic. Ziua in care putem alege altceva pentru Targu Mureș.…

- Școala Gimnaziala ,,Lucian Blaga” Baia Mare, Maramureș, a fost selectata in cadrul Programului de transformare a școlilor, „Povestea”, dezvoltat de Wellbeing Institute și Mind Education in parteneriat cu Transylvania College și Școala pentru cuplu. ,,Programul Povestea este un program unic care vine…

- Dimineața zilei de luni, 14 septembrie, a fost plina de emoții atat pentru parinți și cadre didactice, dar mai ales pentru elevi, care se reintorc la școala dupa șase luni in care și-au vazut colegii și profesorii doar pe ecranul calculatorului. Școala Gimnaziala ,,Dacia" din Targu Mureș are in acest…

- Consiliul Județean Mureș are in plan construirea unui centru de evenimente multifuncțional și inovativ care va avea capacitatea de a gazdui evenimente cu mai multe mii de participanți, un proiect pentru a carui realizare se dorește implicarea universitaților și antreprenorilor din Targu Mureș. Planul…

- Biroul Electoral de Circumscripție Județeana (BECJ) nr. 28 Mureș a admis vineri, 4 septembrie, in parte, contestația impotriva Hotararii nr. 31/2020 a Biroului Electoral de Circumscripție (BEC) nr. 1 Targu Mureș, formulata de PMP Mureș și o constatat ca "sondajul de opinie" comandat de Asociația "Adat…