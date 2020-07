Stiri pe aceeasi tema

- O școala de vara pentru copii, cu activitați in aer liber, este organizata in lunile iulie și august la Muzeul Municipiului București. Atelierele se vor desfașura in curtea Palatului Suțu și a Muzeului Theodor Aman, potrivit Mediafax.Muzeul Municipiului București propune ca la școala de vara…

- La Evaluarea Naționala din acest an nu a fost niciun elev din Campia Turzii cu media 10.00. Au fost 5 medii de 10.00, pe discipline, 4 la Limba Romana (LT ”Pavel Dan” - 3 și Școala ”Mihai Viteazul” -... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Universitatea Politehnica Timisoara si Institutul Politehnic din Grenoble continua o traditie de zeci de ani, chiar daca actuala editie a fost mutata, de nevoie, online. Școala de vara „Product design and manufacturing” are loc in prima parte a lunii iulie. O colaborare inceputa in urma cu peste 20…

- Conform recomandarilor Institutului Național de Sanatate Publica, trimise catre Ministerul Invațamantului, școala se va modifica mult din momentul inceperii noului an, pe 14 septembrie. Din toamna, clasele ar putea fi compuse din maximum 10-15 elevi, elevii sa stea patru ore pe zi la școala, iar fiecare…

- Autoritațile ieșene se confrunta cu primele cazuri de infectare cu noul coronavirus, chiar in aceasta perioada in care se desfașoara Evaluarea Naționala. Directoarea adjuncta a unui liceu din municipiu a fost confirmata pozitiv, iar un elev de la o scoala generala este in izolare. Un elev absolvent…

- Mama elevului de clasa a VIII-a batut si umilit la scoala de un coleg a povestit pentru "Adevarul" de la ce a pornit conflictul, dar si despre numeroasele probleme pe care agresorul le-a creat in trecut.

- In data de 08 iunie 2020 G.P.P. NR. 18 Buzau, reprezentata de prof. Șomoiag Lucia in calitate de director și doamnele prof. Teodorescu Daniela și prof Negraru Anișoara, a coordonat, organizat si desfasurat concursul de cunoștințe generale pentru prescolari “Pași spre școala” ediția –I-ii. Concursul este…

- Aproximativ 4.000 de elevi din județul Alba nu au laptopuri sau tablete acasa, pentru a participa la cursurile online solicitate de Ministerul Educației. Alți 2.000 nu au acces la internet, din diferite motive. Datele provin chiar de la inspectorul școlar general, Cornel Sandu. In aceste condiții,…