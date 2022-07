Stiri pe aceeasi tema

- Elevi din Ucraina au vizitat Prefectura Județului Vrancea Prefectul județului Vrancea, Nicușor Halici, a primit ieri vizita unui grup de tineri romani din Cernauți. Astfel, reprezentantul Guvernului in Vrancea le-a oferit tinerilor ramași in Ucraina prilejul sa iasa din atmosfera impovaratoare generata…

- Elevi din Ucraina au vizitat Prefectura Județului Vrancea Prefectul județului Vrancea, Nicușor Halici, a primit ieri vizita unui grup de tineri romani din Cernauți. Astfel, reprezentantul Guvernului in Vrancea le-a oferit tinerilor ramași in Ucraina prilejul sa iasa din atmosfera impovaratoare generata…

- In ziua de 1 mai, la Adjud, s-a desfașurat concursul de șah clasic „Ziua Internaționala a Muncii”, intrecere la care au participat juniori de la cluburi din Focșani și Adjud. Competiția s-a desfașurat in cadrul a 3grupe de joc astfel: grupa A (juniori avansați), s-a jucat in sistem turneu inchis, șah…