Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de elevi și profesori din 20 de licee tehnologice și școli profesionale din județul Buzau, au participat in stațiunea Poiana Brașov, la „Școala de vara a elevilor meseriași”, proiect educațional dezvoltat in cadrul campaniei naționale intitulata “Romania Meseriașa”. Activitațile au fost coordonate…

- Entuziasm, emotii, un nou inceput. Azi, 30 iulie, a fost prima zi din cariera de politist a agentilor de politie care au absolvit cursurile Scolii de Agenti de Politie „Septimiu Muresan” Cluj Napoca. Politistii maramureseni i-au primit in randurile lor pe trei absolventi ai acestei institutii de invatamant.…

- Prim-ministrul Pavel Filip a vizitat Școala de vara IT și Cultura Coreeana. In cadrul proiectului, participa peste 100 de adolescenți si elevi din Capitala și suburbii. Premierul s-a interesat de programul școlii, precum și de condițiile in care studiaza participanții.

- Peste 80% din cursanții ACADEMY+PLUS, școala gratuita de programare deschisa în parteneriat cu École 42 din Paris, sunt incluși, în prezent, în piața muncii. Din anul 2014, când a fost inaugurata școala ACADEMY+PLUS, au fost acceptați în program 550 de cursanți…

- Misiune contracronometru a pompierilor buzoieni pentru salvarea unei fetițe ramase blocate in gardul Scolii Generale Nr. 11 din municipiul Buzau. Luni, in jurul orei 18:00, fetița a vrut sa sara gardul pentru a ajunge pe terenul de sport al școlii, insa un fier ascuțit i-a strapuns antebrațul, ea ramanand…

- La aceasta ora, lucratorii ISU Buzau actioneaza pentru eliberarea unui copil prins in gardul Scolii nr 11 din Cartierul Micro 3 din municipiu Buzau (are mana prinsa in gard). Serviciul de descarcerare este la fata locului.

- Muzeul National de Istorie Naturala “Grigore Antipa” ii invita pe copiii cu varste cuprinse intre 9 și 14 ani la „Specii ocrotite din fauna Romaniei”, un modul al Școlii de Vara de la Antipa susținut de dr. Alexandru Iftime, specialist al muzeului. Cursurile vor debuta luni, 2 iulie 2018 incepand cu…

- Magda Palimariu prezinta Meteo la Pro TV, iar in timpul liber se dedica artelor. Ii place sa cante, sa danseze, sa picteze și de ceva timp merge la cursuri de teatru, dupa ce in 2015 a absolvit o școala de actorie. Magda Palimariu iși face timp pentru hobby-urile pe care le are. I-ar fi placut sa iși…