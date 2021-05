Școală de șoferi pe un Bentley de 300.000 euro Prima zi la volanul unei mașini, cand inveți sa conduci, poate fi o experiența stresanta. Mai ales cand mașina de școala se numește Bentley Bentayga, unul dintre cele mai luxoase și performante SUV-uri de pe piața. Astfel de cursuri au loc in Dubai, cu o flotila de automobile premium, care iși gasesc cumparatori in randurile […] The post Școala de șoferi pe un Bentley de 300.000 euro first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

