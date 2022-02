„Școala de iarnă”, lecții de neratat pentru pasionații de munte, în Retezat FOTO Iubitorii sporturilor de iarna din vestul țarii și nu numai, in special amatorii de ascensiuni montane, au saptamana viitoare prilejul de a dobandi noi cunoștințe și tehnici in Munții Retezat, aflați intre depresiunile Petroșaniului și Hațegului. Școala de iarna pentru toți iubitorii muntelui Asociația montana „Cireșarii”, care-i reunește pe cei care iubesc muntele și natura, […] Articolul „Școala de iarna”, lecții de neratat pentru pasionații de munte, in Retezat FOTO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Muresul a inghetat, zilele acestea, asa ca oamenii din zona au profitat pentru a transforma raul in teren pentru patinat. Si cum vremea se anunta geroasa si in continuare, iubitorii sporturilor de iarna se pregatesc pentru zile intregi de distractie. Pentru iubitorii sporturilor de iarna din Targu Mures…

- Cadrele didactice incluse in programul Școala din valiza sunt instruite sa creeze conținut digital in platforma Moodle Aproximativ 68% dintre profesorii din mediul rural spun ca imbunatațirea abilitaților digitale este principalul lor beneficiu in contextul desfașurarii multor ore online din cauza pandemiei,…

- De LUNI incepe școala și pentru elevii din invațamantul primar, dupa vacanța de iarna. Se redeschid și gradinițele Preșcolarii și elevii din invațamantul primar incep activitatea de luni, 10 ianuarie, dupa vacanța de iarna. Aceștia au avut doua saptamani liber, cu ocazia sarbatorilor de iarna, comparativ…

- 15.148 elevi din județul Covasna s-au intors astazi la școala, dupa vacanța de iarna, arata datele Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ). 15.148 elevi din județul Covasna s-au intors astazi la școala, dupa vacanța de iarna, arata datele Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ). Este vorba despre elevi…

- Doar 10% dintre consumatorii de gaze vor primi facturi compensate in aceasta iarna si 15% dintre consumatorii de energie electrica vor beneficia de un discount de pana la 30 de lei pe luna, se arata intr-un comunicat al Asociatiei Energia Inteligenta, citat de Agerpres. Reprezentantii asociatiei au…

- O asociație din comuna Scorțoasa a readus copii intr-o școala care ramasese pustie. A facut acest lucru pentru a le oferi copiilor posibilitatea sa iși descopere talentele, sa iși urmeze visurile de a deveni profesioniști, acolo unde abilitațile lor ii recomanda. Cu ajutorul primariei și cu sprijinul…

- Iubitorii de sport și tehnologie au un nou partener de incredere: noul HUAWEI WATCH GT 3! Cel mai recent smartwatch lansat de celebra companie chineza este un device care propune funcții din ce in ce mai revoluționare. WATCH GT 3 este un cadou ideal de sarbatori, acesta fiind și parte din oferta speciala…

- Apropierea sarbatorilor de iarna și a atmosferei de bucurie generala in miros de cozonac proaspat și vin fiert ne face sa ne deschidem inimile dupa un an incrancenat și obositor, sa ne apropiem cu caldura de cei dragi și sa devenim mai generoși, mai buni și mai ingaduitori. Acum, in prag de Moș Niculae,…