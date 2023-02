Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al Senatului, senatorul PNL Alina Gorghiu, a declarat luni, despre Institutul Revolutiei Romane din decembrie 1989, ca ramane un esec al ultimilor ani din Romania si ca, din nefericire, acest institut a produs doar ceata sau mai multa ceata de-a lungul timpului, in loc sa lamureasca…

- Presedintele interimar al Senatului, liberala Alina Gorghiu, a afirmat vineri, despre raportul Frontex, ca Austria s-a opus aderarii Romaniei la spatiul Schengen pe baza unor date false, ea aratand ca nu e prea tarziu pentru cancelarul austriac sa indrepte nedreptatea facuta tarii noastre, anunța…

- Presedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, a declarat luni, in plenul comun al Parlamentului depidat vizitei oficiale a presedintelui Parlamentului European, Roberta Metsola, la Bucuresti, ca Romania are in continuare acest obiectiv strategic national pe care il va realiza cu siguranta:…

- Respectul pentru Romania in Europa trebuie sa fie o realitate, nu doar la nivel declarativ, a afirmat, luni, in plenul Parlamentului, presedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, care a adaugat ca Austria a ignorat, prin votul impotriva intrarii in Schengen, nu doar realizarile tarii noastre,…

- Presedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu (PNL), a depus un amendament la proiectul bugetului de stat pentru 2023 privind majorarea cu 15 milioane de lei a alocarii bugetare pentru achizitia a inca 1.000 de bratari electronice, precum si pentru cheltuieli de personal necesare monitorizarii…

- Presedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu PNL , a anuntat ca a fost depus un amendament la proiectul bugetului de stat pentru 2023 privind majorarea cu 15 milioane de lei a alocarii bugetare pentru achizitia a inca 1.000 de bratari electronice, precum si pentru cheltuieli de personal necesare…

- Mulțumesc, Romania, pentru ca ai oameni cu tradiții frumoase pe care le pastreaza cu incapațanare, cu un port popular pe care il purtam mandri, ca avem un drum senzațional prin munți, ca Transfagarașanul, un magiun de Topoloveni gustos, pentru ca exista pe Argeș in jos, pe un mal frumos, la Curtea de…