Atmosfera de un derby in toata regula sambata dupa-amiaza, pe Stadionul Municipal, in duelul dintre SCM Zalau și Gloria Bistrița-Nasaud. Zalauanii au primit vizita liderului in primul meci oficial din acest an, unul extrem de important pentru formația de la poalele Meseșului. SCM a avut in fața trei “finale” pana la finalul sezonului regulat, iar pe prima a caștigat-o. Zalaul a invins cu 2 – 1, dupa ce a fost condusa la pauza. Bistrițenii nu au impresionat cu nimic in prima parte, dar au reușit sa marcheze la singura ocazie…