Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de handbal feminin a Romaniei a fost invinsa, miercuri, de reprezentativa Germaniei, scor 32-28 (16-14), in ultimul meci de la Campionatul European. Cristina Neagu a atins 300 de goluri marcate la Europene, o noua premiera in istoria handbalului continental din partea capitanului Romaniei.…

- Clubul Sportiv Seiko Zalau si Sport Club Municipal Zalau, ambele conduse de Calin Marincas, au participat in perioada 11 – 13 noiembrie la Campionatul Mondial de Karate Traditional, rezervat copiilor si desfasurat la Skopje, in Macedonia. Intr-o competitie cu peste 1000 de karateka, sportivii zalauani…

- Campioana europeana en-titre Norvegia este prima semifinalista a editiei din 2022, dupa ce a invins, luni, reprezentativa Sloveniei, scor 26-23 (16-15), in grupa principala I. Norvegia are 8 puncte, neinvinsa, si nu mai poate pierde un loc in semifinale inaintea ultimei etape, cand sunt programate partidele…

- Sportivii moldoveni au obținut patru medalii la Campionatul Mondial de Grappling, rezervat U17, U20 și Seniori, in or. Pontevedra, Spania. Mai exact, de medalii, in cadrul acestei competitii, s-au invrednicit: - Alexandr Romanov - aur Gi și bronz No Gi, 130 kg; - Eldar Rafigaev - bronz Gi, 92 kg; -…

- Doua medalii de aur, doua de argint și un bronz - acesta este bilantul delegatiei Romaniei la Campionatul Mondial de lupte rezervat veteranilor, editia de anul acesta desfasurandu-se in Bulgaria, la Plovdiv.Luptatorii care au concurat la Mondialele de veterani au obținut urmatoarele rezultate: Loc 1…

- REȘIȚA – Gimnastul Robert Pașca a caștigat doua medalii de bronz la Campionatele Naționale ROMGYM Trophy de gimnastica ale seniorilor, de la București! Celalalt reșițean, juniorul Andrei Titi, s-a clasat pe locul 9 la individual compus! „Am participat cu doi sportivi la aceste campionate naționale,…

- David Popovici, Alexandru Constantinescu, Stefan Cozma si Patrick Sebastian Dinu au castigat medalia de aur in proba de 4x100 m liber, la la Campionatul Mondial de inot pentru juniori de la Lima. Popovici a stabilit un record al competitiei, cu timpul 47.07 s.

- Baiatul ranit dupa ce s-a urcat pe una dintre coloanele decorative din holul Primariei Capitalei si a cazut cu aceasta a fost externat, afirma reprezentanti ai Spitalului ”Grigore Alexandrescu”. Copilul de 6 ani ar fi fost externat la sfarsitul saptamanii trecute. El a fost internat in spital in urma…