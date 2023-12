Stiri pe aceeasi tema

- Gruparea banațeana de rugby a anuntat ca noul antrenor este Mugur Preda (44 de ani), care a activat in ultimul timp la CSM București si care a mai pregatit Steaua si Gloria Buzau. „Fost tehnician in staff-ul echipelor naționale, la Steaua și la Gloria Buzau, dar și in Franța, Preda și-a dorit o noua…

- Echipa de rugby fanion a Banatului si-a prezentat ieri noul antrenor dupa plecarea lui Valentin Calafeteanu. SCM USV Timisoara l-a numit pe post pe Mugur Preda, fost antrenor la Steaua si Gloria Buzau, in tara, precum si in cadrul loturilor nationale. Preda (44 ani) a antrenat si in Franta iar anul…

- SCM USV Timisoara a castigat ieri locul 3 national dupa un duel in deplasare cu CSA Steaua, dar dezamagirea de a nu lupta pentru primul loc l-ar fi convins pe antrenorul Valentin Calafeteanu sa plece inca dupa semifinala pierduta de la Baia Mare. Despartirea oficiala a fost anuntata de club ieri seara.…

- Singurele campioane ale Romaniei la rugby din ultimii 12 ani, Baia Mare si Timisoara se intalnesc in meci direct cu calificarea in finala campionatului pe masa. Timisoara a avut timp de o luna sa pregateasca acest joc si a facut un antrenament comun si cu Steaua. De cealalta parte, „zimbrii” echipei…

- Naționala de rugby a Romaniei va disputa duminica, 8 octombrie, ultimul meci la Cupa Mondiala de Rugby din Franța. Stejarii vor intalni Tonga, pe Stade Pierre-Mauroy de la Lille, de la ora 18:45, partida fiind transmisa in direct pe Orange Sport 3 și Digi Sport 2. Fața de meciul cu Scoția de saptamana…

- SCM Timisoara nu a avut mari probleme in Arena de Baschet cu ABC Laguna Bucuresti, gruparea care a retrogradat-o pe Steaua. A fost 79-51 pentru oaspetii alb-violeti care au controlat partida din runda a doua a Ligii Nationale. Dupa succesul de acasa cu Galati, „leii” si-au pastrat concentrarea in duelul…

- In duelul care a decis practic castigatoarea grupei C din faza a doua a campionatului, una tratata aproape amical de multe echipe mai ales pentru lipsa mizei, SCM USV Timisoara a inregistrat un nou esec cu CS Dinamo. De aceasta data a fost 20-23 pe terenul bucurestenilor. Jondre Williams a deschis scorul…

- SCM Timisoara a inceput cu dreptul campionatul, dupa eliminarea din Cupa, competitie al carui sistem a dus si la niste rezultate dubioase. „Leii din Banat” s-au impus ieri in sala „Constantin Jude” cu 85-81 in fata celor de la CSM Galati. Meciul s-a disputat „in cuplaj”, dupa victoria handbalistilor…