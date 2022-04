Stiri pe aceeasi tema

- La debutul in Liga Naționala de rugby: SCM-USAMVB Timișoara – CSU Alba Iulia 96-6 La meciul de debut in Liga Naționala de rugby, CSU Alba Iulia a pierdut, scor 6-96 (0-56), in Banat, in compania recentei caștigatoare a Cupei Romaniei, intr-un meci disproporționat inca de la tragerea la sorți a țintarului…

- „Leii din Banat” au parte maine de primul joc dintr-o serie de cinci in doar jumatate de luna. SCM OHMA Timisoara se prezinta la duelul din deplasare cu SCM U Craiova avand opt victorii la rand in Liga Nationala iar miza e reprezentata si de o pozitie fruntasa in clasament. „Ne-am pregatit la fel de…

- Pentru sportul banațean, baschetul a devenit o adevarata gura de oxigen. In lipsa unei echipe de fotbal pe prima scena din Romania, fanii din Timișoara s-au orientat și catre baschet. Au gasit acolo un grup de baieți inimoși și determinați sa obțina o clasare cat mai buna in Liga Naționala. Finalul…

- CFR Timisoara a avut un parcurs admirabil in competitia K.O. de futsal destinata juniorilor mari. Feroviarii au disputat astazi finala cu gazda FK Odorheiu Secuiesc, insa au cedat la un scor sever, scor 0-7 (0-3). In prima runda, CFR a trecut pe 14 decembrie cu 14-2(!) de CSJ Stiinta „U” Craiova. Calificata…

- Dinamo Bucuresti a invins-o pe Gaz Metan Medias cu scorul de 4-0 (2-0), vineri seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 27-a a Ligii I de fotbal. Dinamo s-a impus in fata unei echipe improvizate, cu multi juniori, prin golurile marcate de Mirko Ivanovski (20), Antonio Bordusanu (38), Gabriel…

- SCM Timișoara a invins categoric Dinamo București, scor 97-71, intr-un meci din Liga Naționala de baschet masculin – ediția 2021/22. Banatenii au ajuns astfel la 8 victorii in campionat, patru dintre ele fiind obtinute in fata echipelor din Bucuresti. Dupa un start echilibrat de joc, formația antrenata…