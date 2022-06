Stiri pe aceeasi tema

- Timișoara transfera de la marea rivala. Și nu este pentru prima data, echipa banațeana aducand inca de anul trecut mai mulți jucatori de la Baia Mare. Acuma vine și un centru puternic, ce va face concurența acerba pentru acel post. Este vorba despre Alexandru Bucur, jucator care a fost in primul 15…

- FR Rugby a anuntat azi si programul play-off-ului Ligii Nationale, dupa ce ieri au fost stabilite partidele din Cupa Romaniei si tintarul din campionat a fost amanat. Astfel, faza a doua a sezonului va debuta pe 13 august si va avea sase runde. Se joaca fiecare cu fiecare iar SCM USAMVB Timisoara are…

- FR Rugby a anuntat datele destinate fazei play-off a Ligii Nationale, noul format al elitei. SCM USAMVB Timisoara va debuat in partea a doua a campionatului in 13 august, dar pana atunci banatenii mai au doua dispute, ambele in decurs de doar cateva zile in Bucovina. „Leii” si-au asigurat deja prezenta…

- SCM USAMVB Timisoara are victorii pe linie in noul an. Astazi, pe arena „Gheorghe Rascanu”, detinatoarea Cupei nu a avut emotii cu Universitatea Cluj-Napoca. Scorul final a fost 80-17 (54-10). Pe o vreme calduroasa si cu o mini-tribuna animata in Ronat, amfitrionii au punctat cam cand au vrut. Ștetco,…

- SCM Timisoara se reintalneste maine cu rivala CSM Stiinta Baia Mare la doar patru saptamani de la finala Cupei Romaniei, castigata de banateni pe arena „Arcul de Triumf”. De aceasta data duelul va fi in Maramures si va conta pentru runda a 2-a a Ligii Nationale de rugby. Noua competitie aduce deja duelul…

- Etapa a doua din Liga Naționala de rugby programeaza un derby, CSM Știința Baia Mare – SCM USAMVB Timișoara. Meciul se va juca in Maramureș, sambata, 30 aprilie, ora 13,30, și conteaza pentru grupa A. Cele doua echipe s-au intalnit și in primul meci oficial din acest an, finala Cupei Romaniei, ediția…

- SCM Timisoara readuce Cupa Romaniei la rugby in Banat dupa sase ani. Scena perfecta pentru acest succes a fost noul stadion „Arcul de Triumf”, din Bucuresti, acolo unde „leii” au fost peste „zimbrii” din Maramures. 22-15 pentru banateni in duelul CSM Stiinta Baia Mare si, in sfarsit, motive de bucurie…