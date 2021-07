Stiri pe aceeasi tema

- SuperLiga de Rugby continua sambata și duminica, 22 și 23 mai, cu etapa a V-a, deschisa de partida ACS Tomitanii Constanța – CSM Știința Baia Mare, urmata de cea mai echilibrata intalnire a rundei, CS Dinamo – SCM Timișoara, dupa care, CSA Steaua – U Cluj va incheia duminica, aceasta etapa. A doua partida…

- Echipa CS U Cluj a invins pe ACS Tomitanii Constanta, duminica, in ultimul meci al etapei a 4-a a SuperLigii CEC Bank la rugby, cu scorul de 45-27, dupa ce la pauza dobrogenii conduceau cu 10-7, partida disputandu-se pe stadionul ''Iuliu Hatieganu'' din Cluj-Napoca. U Cluj a obtinut…

- Sambata și duminica, pe 15 și 16 mai, sunt programate a se disputa partidele din etapa a 4-a contand pentru SuperLiga, o runda in care campioana Știința Baia Mare se va afla fața in fața cu Dinamo București, vicecampioana SCM Timișoara o va intalni pe Steaua București, epilogul fiind duelul Universitatea…

- Buldogii revin pe Arena Zimbrilor, sambata, 15 mai 2021, cand sunt programate meciurile etapei a patra din SuperLiga de Rugby. Pe Arena Zimbrilor vor ajunge campioana en-titre C.S.M.Știința Baia Mare și revelația acestei ediții de campionat, C.S.Dinamo București. Meciul zimbrilor baimareni va putea…

- CSA Steaua Bucuresti a invins-o pe CSM Stiinta Baia Mare cu scorul de 18-17 (9-9), sambata, pe Stadionul Ghencea, in etapa a 3-a a SuperLigii CEC Bank la rugby. Singurul eseu al partidei a fost inscris de oaspeti, care s-au ales din acest meci doar cu punctul bonus defensiv. …

- SuperLiga de rugby continua maine, 8 mai, cu etapa a treia, toate cele trei intalniri urmand sa se dispute in aceeași zi. Aceasta runda aduce fața in fața primele doua echipe din ierarhia competiției, CSA Steaua și CSM Știința Baia Mare (in direct pe TVR 1), in celelalte partide intalnindu-se SCM Timișoara…

- CSM Stiinta Baia Mare a invins-o pe CS SCM Timisoara cu scorul de 29-24 (22-0), sambata, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a doua a SuperLigii CEC Bank la rugby, informeaza AGERPRES . Cele doua echipe si-au impartit reprizele, gazdele dominand prima parte (22-0), dupa care banatenii au revenit…

- CSA Steaua si CS Dinamo au obtinut victorii la scor, vineri, in deplasare, in etapa a doua a SuperLigii CEC Bank la rugby, potrivit Agerpres. Steaua a dispus de ACS Tomitanii Constanta cu 46-6, in timp ce Dinamo a trecut de Universitatea Cluj cu 52-30. Rezultate:CS Universitatea Cluj -…