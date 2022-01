Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 6 februarie, incepand cu ora 18, Scarț Loc Lejer din Timișoara gazduiește spectacolul muzical „Dezleganie. Turneu dedicat lui Constantin Brancuși”. Spectacolul este susținut de violonistul Sergiu CORBU Boldor și are o durata de 45 de minute. Structura spectacolului are la baza ceea ce Constantin…

- Reprezentanții PNL Timișoara sunt de parere ca, „blamand in dreapta și in stanga nu se rezolva problema prezentului și cu atat mai puțin a viitorului”. Aceștia mai spun ca, de aproape un an și jumatate, Colterm are o echipa care raspunde de bunul mers al acestei societați, o echipa care in tot acest…

- 2021 nu a fost doar un an al luptei medicilor de la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” din Timișoara impotriva SARS-CoV 2, ci și unul in care au fost tratați mii de pacienți cu alte afecțiuni. Chiar daca in primele luni și in toamna lui 2021 cea mai mare parte din […]…

- Pentru melomanii din vestul țarii claparul Francis Mozes este o figura cat se poate de interesanta. Nascut in 1988 in Stockholm, din parinți romani, el a trat multa vreme in Minneapolis (SUA) și a poposit la Timișoara cu cațiva ani in urma, cand s-a inscris la Facultatea de Medicina din orașul nostru.…

- Ceea ce era de asteptat s-a intamplat. Ultimul act al Cupei Romaniei la rugby, care era programat pe 11 decembrie intre SCM Timisoara si CSM Stiinta Baia Mare, nu se mai joaca in acest an. Pe langa situatia initiala, care punea in pericol oricum disputarea partidei, unul dintre maramuresenii repatriati…

- Singurul festival in care sportul și cultura iși dau mana in Timișoara și-a mai consumat un episod in nuanțe alb-violet. Dupa concertul unic al Filarmonicii „Banatul” alaturi de formația Noi din Banat, a venit randul artei stradale de a imbogați povestea centenarului Politehnicii. Ilustratorul urban…

- Tevatura birocratica s-a incheiat in ceea ce priveste Baza Sportiva TIP 1 care va fi construita cu fonduri de la Compania Naționala de Investiții (CNI) in apropierea arenei „Dan Paltinisanu”. Lucrarile au demarat de saptamana trecuta si in aceste zile e multa activitate pe santier, incercandu-se recuperarea…

- CFR Timisoara a obtinut o victorie importanta de clasament, la pas, in deplasare la Luceafarul Buzau, scor 5-2. Meciul din runda a 8-a a elitei a fost unul destul de spectaculos, „leoparzii” irosind mai multe sanse de gol pe langa realizarile contabilizate. Feroviarii de pe parchet au inceput foarte…