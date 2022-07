Stiri pe aceeasi tema

- SCM OHMA Timisoara a anuntat azi transferul lui Alexandre-Christian Maticiuc, baschetbalist care in ultimii sase ani a evoluat in SUA, unde a si studiat. Maticiuc a implinit 23 de ani pe 24 iunie 1999 si masoara 1,96 metri. S-a nascut la Monte Carlo, dar are cetatenia romana si evolueaza pe pozitiile…

- SCM Timisoara a anuntat azi al doilea „transfer sarbesc” al perioadei. Dupa pivotul Igor Kesar, „leii” mizeaza in noul sezon si pe un playmaker cu aparitii la prima reprezentativa din statul vecin – Ilija Djokovic. Djokovic (26 ani, 1,88 m inaltime) este conducator de joc si vine de la Borac Cacak,…

- „Leii din Banat” au anuntat a doua mutare a verii. SCM Timisoara l-a transferat pe pivotul sarb Igor Kesar, ultima data jucator in Macedonia de Nord. Dupa Antonio Nasturescu, prima noutate „externa” pentru noul sezon, clubul alb-violet de baschet a adus si un nou strain. Kesar (29 de ani și 2,1 metri)…

- SCM Timisoara a perfectat prima mutare la capitolul sosiri. Dupa anuntul legat de jucatorii care raman siguri in lot, „leii” au anuntat ca Antonio Nasturescu, ultima data la Dinamo, va imbraca maioul alb-violet. Nasturescu (23 ani si 1,89 m) evolueaza pe pozițiile 1 și 2. A inceput junioratul la ACS…

- SCM USAMVB Timisoara a anuntat un nou transfer. Dragos Lucan, un taloner in varsta de 24 de ani de la CSA Steaua Bucuresti se alatura „leilor” incepand cu luna iulie. Lucan s-a nascut pe 18 martie 1998, la Brașov, si a inceput rugbiul in orașul natal. A plecat repede la București (in 2014), iar din…

- SCM Timisoara se reintalneste maine cu rivala CSM Stiinta Baia Mare la doar patru saptamani de la finala Cupei Romaniei, castigata de banateni pe arena „Arcul de Triumf”. De aceasta data duelul va fi in Maramures si va conta pentru runda a 2-a a Ligii Nationale de rugby. Noua competitie aduce deja duelul…

- Galeria de arta „Helios” gazduiește in aceste zile expoziția de desen și pictura „Cal de razboi”, semnata de artistul Florin Mihai, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Romania – filiala de pictura București. Nascut la Timișoara, Florin Mihai este absolvent al Institutului de Arte Plastice „Nicolae…