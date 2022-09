Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru, acum in varsta de 33 de ani, a trecut prin multe. Problemele sale au inceput inca de la naștere, cand, in urma unei meningite neonatale cu Escherichia coli, a fost diagnosticat cu hidrocefalie obstructiva. Pana la varsta de 6 ani, Alexandru a suferit mai multe intervenții la Szeged, in Ungaria,…

- „Leii din Banat” au disputat in acest weekend primele partide de verificare pentru noul sezon. SCM OHMA MozzartBet Timisoara, noua denumire completa a echipei de baschet de pe Bega, a fost invinsa ieri de KTE Duna Aszfalt, scor 66-71, dar s-a revansat azi in fieful aceleiasi formatii din Kecskemet cu…

- La Universitatea de Vest din Timișoara sunt deschise inscrierile pentru a doua sesiune de admitere, conform cu desfașuratorul afișat pe facultați, pentru locurile ramase disponibile in fiecare program de studii, dupa sesiunea de admitere din iulie. Procesul de inscriere urmeaza a se incheia, pe rand,…

- Timisoara 89ers incepe noul sezon cu intariri de peste ocean. Nu mai putin de cinci jucatori noi din Statele Unite au sosit la gruparea de pe „Textila”. Emanuel Baxter (29 ani, ultima data in Ucraina la Vinnytsia Wolves), Solomon Jackson (24 ani, Cancun Tiburones – Mexic), Charles „CJ” Arnold (28 ani,…

- SCM Politehnica se pregateste de traditionalul turneu pe care-l organizeaza in sala „Constantin Jude”. In weekend, la Timisoara, vor fi marcati prin „Cupa Poli” din acest an si cei 75 de ani de la infiintarea sectiei de handbal a clubului alb-violet. Celelalte participante la competitie sunt Metaloplastika…

- Prima ediție a turului ciclist „Bartok” intre Timișoara și Szeged a fost considerata un mae succes de catre organizatori. Dincolo de faptul ca acțiunea a promovat miscarea si un mod de viata activ si sanatos, evenimentul a urmarit sa promoveze realizarea unei piste de biciclete care sa lege Timisoara…

- Biciclistii au plecat din Szeged, insotiti de politistii maghiari, spre frontiera cu Romania. Trecerea s-a facut peste Mures, intre Apatfalva si Cenad, pentru a aminti importanta construirii unui pod rutier, existent acolo pana in 1940, cand a fost dinamitat.

- Iubitorii de biciclete vor avea parte in acest week-end de o tura cu totul si cu totul speciala, de la Timisoara pana la Szeged si inapoi. Aproximativ 300 de kilometri! Pe langa placerea de a pedala, organizatorii vor sa promoveze cateva investitii majore in infrastructura.