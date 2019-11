Stiri pe aceeasi tema

- Nationala Romaniei a invins clar formatia Danemarcei, cu scorul de 70-55 (26-14, 13-15, 19-15, 12-11), joi seara, in Sala ''Constantin Jude'' din Timisoara, in Grupa D a preliminariilor Campionatului European de baschet feminin - EuroBasket 2021. Soarta partidei a fost decisa practic…

- SCM Timisoara a suferit azi un nou esec in Liga Nationala. „Leii” au fost batuti in deplasare de liderul neinvins U-BT Cluj-Napoca, scor 70-79. Banatenii au fost condusi aproape permanent pe tabela si au ratat revenirea pe final. Jucatorii pregatiti de Dragan Petricevic nu au inceput bine partida, cedand…

- SCM Timișoara a obtinut doua puncte in prima deplasare a sezonului. „Leii” au fost condusi in majoritatea timpului pe tabela, dar au rasturnat scorul pe final si s-au impus la limita cu 83-81! Gazdele si-au acontat primele doua sferturi cu 25-18 si 24-21. Timisorenii au inceput sa recupereze pe tabela…

- SCM Timisoara a avut ceva emotii pe finalul intalnirii cu SCMU Craiova, dar a reusit sa se impuna in premiera in editia 2019-20. Alb-violetii au castigat cu 84-73 dupa ce i-au condus si cu 25 de puncte diferenta pe olteni in runda a doua a Ligii Nationale. Timisorenii au obtinut prima victorie dupa…

- Ediția cu numarul 142 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar ziarele au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, un reportaj despre cum incearca doua spitale din Banat sa elimine „obiceiul”…

- ACS Volei Municipal Zalau a invins-o pe nou-promovata CS UV Timisoara cu scorul de 3-1 (25-20, 25-21, 23-25, 25-14), vineri, in deplasare, in partida de debut a primei etape a Diviziei A1 la volei masculin.Echipa zalauana a obtinut victoria dupa o ora si jumatate.

- SCM Timisoara a castigat si revansa in fata maghiarilor. Dupa ce s-au impus miercuri in deplasare, ieri „leii” au triumfat si pe teren propriu contra lui Kecskemeti TE, scor 79-59. Pentru elevii lui Dragan Petricevic a fost ultimul test inainte de sosirea Pitestiului pentru prima runda a Ligii Nationale…

- „Leii din Banat” au revenit in sala „Constantin Jude” pentru pregatirea noului sezon. Cu multe schimbari in noul mandat al lui Dragan Petricevic, SCM Timisoara a mai transferat un jucator pentru postul 5. E vorba de Laci Lazar, sosit chiar de la campioana CSM Oradea. Parchetul din „Olimpia” inca sclipea…