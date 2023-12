Stiri pe aceeasi tema

- Cele trei dueluri din acest final de saptamana in Liga Naționala de Baschet Feminin au avut loc in cursul zilei de sambata, 4 noiembrie. Partidele au contat pentru a treia runda a campionatului. Debutul a avut loc in Capitala, intre Rapid București și CSM Targu Mureș, acestea oferind duelul cu cea mai…

- Succes prețios, pentru Gloria, in week-end, cu Magura Cisnadie. Victoria era singura varianta pentru buzoience, pentru a mai spera la o calificare in cupele europene, obiectiv inca foarte indepartat, dar realizabil, intr-o Liga Naționala in care batalia pentru Europa e mai feroce ca niciodata. Jocul…

- „Leii din Banat” au luat ieri seara startul in noua editie a competitiei euroregionale in care a fost invitata si anul trecut – Alpe Adria Cup. SCM Timisoara a invins-o pe croata KK Dubrava cu 87-69. Baschetbalistii alb-violeti s-au impus in fiecare sfert al intalnirii: 22-10, 24-23, 24-22 si 17-14.…

- SCM Timisoara a suferit al doilea esec consecutiv in Liga Nationala, in weekend, pe terenul campioanei U-BT Cluj-Napoca. Ardelenii s-au impus cu 91-69 si conduc Grupa A cu maximum de puncte. 26-15, 22-16, 24-24 si 19-14 au fost scorurile pe fiecare sfert in parte in sala „Horia Demian” din Transilvania.…

- SCM Timisoara a suferit ieri seara, in sala „Constantin Jude”, primul esec din noua stagiune baschetbalistica. „Leii din Banat” au fost invinsi de nou promovata CSM Corona Brasov, scor 81-85. Timisorenii au acuzat absentele lui Dorde Dimitrijevic, Luka Mitrovic si Antonio Nasturescu, care au dus la…

- SCM winsed.swiss Mozzart Bet Timișoara o intalnește pe ABC Laguna București in Liga Naționala de baschet masculin. Partida va avea loc sambata, de la ora 17, la Arena de Baschet din capitala.

- SCM Timisoara a inceput cu dreptul campionatul, dupa eliminarea din Cupa, competitie al carui sistem a dus si la niste rezultate dubioase. „Leii din Banat” s-au impus ieri in sala „Constantin Jude” cu 85-81 in fata celor de la CSM Galati. Meciul s-a disputat „in cuplaj”, dupa victoria handbalistilor…