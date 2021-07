Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis un cod galben de averse torențiale, descarcari electrice, vijelii și pe alocuri grindina, valabil pana duminica, ora 23.00. Codul galben intra in vigoare la ora 12.00. Astfel, in zona Carpaților Orientali și a Munților Apuseni și local in Moldova, Dobrogea, Muntenia, Crișana, Maramureș…

- AVERTIZARE METEOROLOGICA - COD GALBENFenomene vizate: canicula și disconfort termicInterval de valabilitate: 22 iunieZone afectate: județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor și Satu MareIn cursul zilei de marți (22 iunie) in județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare, vremea va fi caniculara,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis marți prima avertizare cod portocaliu de canicula din acest an. Meteorologii anunța un val de caldura și disconfort termic accentuat incepand de azi, pentru mai multe zone din țara.Codul galben de canicula valabil marți vizeaza județele Caraș-Severin, Timiș,…

- Incendiu in localitatea Sacele, judetul Constanta.Pompierii au fost solicitati sa intervina in aceasta seara, in judetul Constanta.Conform primelor informatii oferite de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea", s a produs un incendiu la un magazin de pe strada Morii, in localitatea Sacele.Misiunea…

- In unitațile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 1.691. Dintre acestea, 329 sunt internate la ATI. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 179 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19),…

- Nu s au inregistrat victime.Pe data de 25 aprilie 2009, in Romania, a avut loc un seism puternic, cu epicentrul in zona Vrancei, la 120 km si magnitudinea de 5.3 pe scara Richter. A fost simtit in mai multe orase din tara, inclusiv la Constanta.Din fericire, in urma cutremurului nu au fost raportate…