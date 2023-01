Stiri pe aceeasi tema

- SCM Craiova a obținut, miercuri seara, cel mai important și mai notabil rezultat din acest sezon al Ligii Florilor. Formația din Banie a remizat in Zavoi, cu SCM Valcea, scor 34-34 și a luat un punct aproape nesperat inaintea partidei, dar care a venit pe merit fara doar și poate. Partida a contat pentru…

- Liga Florilor reincepe din aceasta saptamana, iar SCM Craiova o ia de la capat cu meeciurile tari. Miercuri seara, de la ora 18.00, in Zavoi se va disputa duelul dintre SCM Valcea si SCM Craiova, doua rivale din campionatul intern. Partida va fi una intensa, pentru ca ambele formatii au nevoie de puncte…

- Joi, 29 decembrie 2022, SCM Rm. Valcea a incheiat anul cu o victorie, 28-22 (12-8) cu CSM Slatina, iar echipa lui Bent Dahl ramane pe locul 5 in clasament. Peste 1500 de fani s-au strans joi seara in Sala Traian, profitand și de faptul ca organizatorii au lasat intrarea libera, un cadou de sarbatori…

- SCM Craiova revine in prim plan in campionatul Ligii Florilor, iar duminica va avea un meci important pe teren propriu. Gruparea alb-albastra se va duela cu Tg. Jiu, de la ora 18.00, in fata propriilor suporteri, in Sala Polivalenta. Partida va conta pentru etapa a 9-a din Liga Nationala. In ciuda numeroaselor…

- Romania-Olanda s-a terminat 28-29 sambata seara, in primul joc de la EURO, insa Cristina Neagu n-a facut unul dintre meciurile bune, marcand doar trei goluri. La final, capitanul Romaniei a acuzat arbitrajul partidei si si-a laudat colegele. „Cred ca am fost foarte aproape si vreau sa-mi felicit colegele,…

- FCU Craiova - Farul, in etapa a 16-a din Liga 1 se joaca de la ora 21:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și și in direct pe Prima Sport, OrangeSport și DigiSport. Vezi AICI programul etapei a 16-a FCU Craiova - Farul, live de la 21:00 Click AICI pentru live + statistici Farul este liderul din Liga…

- Tenisul de masa a revenit in prim plan in weekend-ul tocmai incheiat cu tururile de campionate. Clubul CSU Craiova a avut reprezentanti in Divizia A masculin, dar si in Divizia B feminin, iar rezultatele sunt foarte bune. Campionatul masculin s-a disputat al Dumbravita, in timp ce fetele s-au deplasat…

- La primul meci dupa victoria mare cu Voluntari, din grupele FIBA, SCMU Craiova nu a mai reușit sa aiba aceeași prestație și in duelul cu U-BT Cluj, din campionat. Sambata seara, in Sala Polivalenta, formația alb-albastra a cedat in fața campioanei cu scorul de 93-71, dupa un meci in care s-a aflat,…