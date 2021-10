Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Stoian a revenit in Liga 1 la 10 luni de la desparțirea de Viitorul. Mijlocașul de 30 de ani a semnat cu Chindia Targoviște, iar anunțul a fost facut chiar de club.„AFC Chindia Targoviște anunța transferul mijlocașului Adrian Stoian (30 ani), jucator care a evoluat, in ultimii ani, la […] Articolul…

- Partidele vor fi transmise in direct de LOOK Sport, DIGI Sport și TELEKOM Sport.Etapa a 13-aVineri, 22 octombrieOra 17.30 FC U Craiova 1948 – Gaz Metan MediașOra 20.30 Chindia Targoviște – Universitatea CraiovaSambata, 23 octombrieOra 15.00 FC Voluntari – FC ArgeșOra 17.30 CS Mioveni – FC BotoșaniOra…

- Deținatorii drepturilor tv și Liga Profesionista de Fotbal desemneaza la finalul fiecarui meci cel mai bun jucator.Iata care au fost fotbaliștii evi-dențiați in partidele etapei a 11-a:CS Mioveni – FC Argeș Pitești 0 – 0, lasmin Latovlevici (FC Argeș).Chindia Targoviște – FCSB 0 – 1, Catalin Cabuz (Chindia)Dinamo…

- SCM Timisoara a pierdut primul meci din noul sezon al Ligii Nationale, disputat acasa cu FC Arges. „Leii” nu au inceput rau, au fost condusi la o diferenta mare apoi, dar au avut si sansa de a rasturna soarta partidei si de a se impune in final. Darrion Strong a avut sansa punctelor victorioase, dar…

- CSU Craiova și Dinamo se intalnesc in ultimul meci al etapei #10 din Liga 1. „Cainii” au 6 infrangeri consecutive, in timp ce o victorie a Craiovei astazi o duce la un singur punct de play-off. Alberto Boțoghina și fostul atacant al Universitații Craiova, Bobi Verdeș, prefațeaza partida de pe „Ion Oblemenco”,…

- SCM Politehnica a fost invinsa acasa de CSM Bucuresti, scor 28-29, dupa ce trupa pregatita de Attila Horvath a avut in prima parte un avantaj consistent pe tabela. A fost 8-4 in minutul 12 si apoi 11-6 dupa minutul 20 pentru alb-violeti, inainte ca CSM-ul sa revina in forta. Oaspetii au beneficiat si…

- Handbalistii alb-violeti au obtinut azi primul succes din noua editie a Ligii Zimbrilor. SCM Politehnica a trecut de CSU din Suceava cu 33-28 (17-13). Dupa doua infrangeri in startul sezonului 2021-22, SCM Poli a castigat in sfarsit primul joc. Nu a fost foarte usor nici cu bucovinenii pentru tanara…

- SCM Politehnica a avut parte de doua partide mai usoare la startul pregatirilor pentru editia 2021-22 a Ligii Zimbrilor. Alb-violetii au trecut de Universitatea Cluj in sala „Constantin Jude” cu 34-27, sambata, respectiv cu 29-26 astazi. Ambele partide au fost cu portile inchise. Jocul incheiat cu victoria…