- Echipa nu stralucește, dar are potențial. Trei jucatori de la SCM Politehnica Timișoara se vor prezenta la lotul national de seniori al Romaniei, pentru pregatirea centralizata din perioada 6-9 aprilie, de la București. Este vorba despre tinerii Ianus Dumitrescu și Antonio Bordeanu și de portarul Claudiu…

- SCM Politehnica are din nou cel putin un reprezentant in lotul national de handbal. Nu e vorba de Fenici sau Sadoveac acum, ci de tanarul Ianus Dumitrescu, chemat in premiera la lotul „mare” dupa ce a fost selectionat luna trecuta pentru reprezentativa de tineret a Romaniei. In februarie, Poli, care…

- Modificare importanta in programul handbalistilor alb-violeti. Daca initial, duminica, SCM Politehnica se pregatea de vizita Stelei. Timisorenii sunt acum cei care se vor deplasa la Bucuresti, dar pentru un alt meci foarte dificil, cu Dinamo! Schimbarea a survenit la cererea celor echipati in alb si…

- SCM Politehnica nu se bucura in acest sezon de rezultate foarte bune la seniori. In schimb, clubul alb-violet de handbal are un sector juvenil in crestere si care ofera in acest moment cei mai multi jucatori selectionatei de tineret a Romaniei. Nu mai putin de sapte jucatori de la SCM Poli au fost chemati…

- Zece handbaliști de la SCM Politehnica Timișoara vor merge in aceasta perioada la loturile naționale ale Romaniei. Cel mai numeros contingent este cel chemat la reprezentativa de tineret, compus din Claudiu Pal (portar), Alexandru Moldovan, Raul Bote, Robert Citu, Ianus Dumitrescu, Antonio Bordeanu…