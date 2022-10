Stiri pe aceeasi tema

- FC Arges Pitesti a invins-o pe SCM ''U'' Craiova cu scorul de 79-71 (29-21, 24-16, 12-21, 14-13), duminica, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 4-a a Ligii Nationale de baschet masculin, potrivit Agerpres.Daca argesenii au obtinut prima lor victorie din acest campionat, craiovenii au suferit…

- CSM CSU Oradea a obtinut prima sa victorie in Grupa E a FIBA Europe Cup la baschet masculin, una categorica, 99-63 (34-14, 26-20, 23-11, 16-18) cu echipa bulgara Rilski Sportist Samokov, miercuri seara, pe teren propriu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- LUPAC – AFC Voința Lupac va juca sambata, 10 septembrie, in deplasare, de la ora 17, cu CS Armata Aurul Brad! Cu doar un punct obținut dupa primele doua etape, elevii lui Dobre vor prima victorie din acest sezon! Aurul Brad și Progresul Ezeriș se afla pe ultimele doua locuri, cu zero puncte dupa primele…

- Echipa de handbal alb-violeta a obtinut pana la urma victoria in runda 2. Dupa esecul de la Turda, SCM Politehnica s-a impus in prima partida de pe teren propriu, in compania celor de la HC Buzau, scor 32-30. Cu aproape zece minute inainte de final oaspetii aveau patru goluri avantaj! Timisorenii au…

- SCM Politehnica joaca maine prima partida acasa in noul sezon al elitei de handbal masculin. Banatenii primesc replica Buzaului, care a cedat la scor cu Dinamo in prima etapa. Oaspetii nu il mai au pe muntenegreanul Pero Milosevic la conducerea bancii tehnice. Handbalistii alb-violeti vin, in schimb,…

- Bacauanul Ștefan Cozma și coechipierii David Popovici, Alexandru Constantinescu și Patrick-Sebastian Dinu au caștigat aurul in finala probei de ștafeta 4×100 de metri liber, la Campionatul Mondial de inot pentru juniori de la Lima. „Extraordinara performanța pentru natația romaneasca la Campionatul…

- SCM Politehnica a pierdut primul joc din noul sezon. Handbalistii alb-violeti au disputat mai repede partida din deplasare cu Potaissa Turda, in conditiile in care pentru ardeleni urmeaza un joc in eurocupe. Gazdele s-au impus in prima etapa a Ligii Zimbrilor cu 27-24 (12-9). Gazdele au preluat initiativa…

- Echipa de handbal masculin SCM Politehnica a disputat in weekend doua jocuri de pregatire pe terenul colegei de esalon HC Buzau 2012. Ieri, gazdele s-au impus la un scor categoric, scor 34-25 (16-11), in timp ce azi victoria a fost de partea alb-violetilor, cu 30-29 (12-15). La fel ca in primul test,…