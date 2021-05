Stiri pe aceeasi tema

- SCM Politehnica a castigat primul meci disputat in sala „Dinamo” pe final de sezon. Handbalistii alb-violeti s-au impus cu 31-29 in fata celor de la CSM Fagaras si pastreaza sanse teoretice la clasarea in primele opt echipe ale campionatului. Prima repriza s-a incheiat la egalitate, scor 16-16, dupa…

- Alb-violetii au simtit in premiera gustul victoriei in play-off-ul Ligii 2. Dupa mai multe partide nereusite, ASU Politehnica a invins, cu putin noroc, Dunarea Calarasi, scor 2-1, in urma reusitei spaniolului Jose Casado (foto, in picioare) din prelungirile partidei. Prin aceste trei puncte, elevii…

- Perioada nefasta pentru sportul polist, atat la fotbal, cat si la handbal. SCM Politehnica a inregistrat azi un esec dur, scor 20-26, cu CSM Focsani, in partida din runda 26 programata in Sala „Babes Bolyai” din Cluj. Se poate spune si ca gruparea din Vrancea si-a luat revansa pentru esecul de la baschet…

- Handbalistii alb-violeti nu au reusit sa treaca de maramureseni in disputa de la Turda. SCM Politehnica a pierdut, scor 21-23, duelul cu Minaur Baia Mare, care a contat pentru runda 25 a Ligii Zimbrilor. Misiunea banatenilor a fost ingreunata evident de eliminarea capitanului Cristian Fenici devreme…

- SCM Politehnica e pe minus dupa „turneul de sub Feleac”. Handbalistii alb-violeti au inregistrat un nou esec la Cluj, de aceasta data cu a treia clasata Dobrogea Sud Constanta. Trupa de la malul marii s-a impus intr-o maniera clara, scor 24-18, dupa ce la pauza conducea cu 13-7. Echipa pregatita de…

- SCM Politehnica a fost invinsa in etapa a 22-a a Ligii Zimbrilor. Handbalistii alb-violeti au fost invinsi de CSM Bucuresti, scor 22-25, la capatul unui duel care ar fi putut avea un final usor diferit. Formatia pregatita de Vlad Caba a continuat jocurile in „bula” de la Cluj si a evoluat azi in Sala…

- SCM Politehnica a inceput cu dreptul seria de jocuri consecutive pe care le va disputa la Cluj-Napoca. Handbalistii alb-violeti au trecut fara probleme de cealalta banateana din elita, CSM Resita, scor 32-21. Jocul din Sala Babes Bolyai nu a inceput rau pentru resiteni, care au condus in primele minute.…