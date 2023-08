SCM Politehnica a început campionatul cu un eşec la limită SCM Politehnica nu a avut startul dorit acasa cu CSM Focsani. A fost 28-29 ieri dupa ce oaspetii au condus mai clar la pauza (11-14). Sadoveac și Chira au marcat primele doua goluri ale partidei. Poli a condus si cu 4-2, dar apoi oaspetii au preluat conducerea. CSM Focsani s-a distantat inaintea pauzei, dar Poli […] Articolul SCM Politehnica a inceput campionatul cu un esec la limita a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

