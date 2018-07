Sclavie modernă cu victime ROMÂNI, în Marea Britanie Potrivit unui raport al organizatiei, in total circa un sfert dintre potentialele victime ale sclaviei anuntate la linia telefonica speciala provin de la spalatorii de masini, care depasesc astfel santierele, saloanele de manichiura si fermele.



Se crede ca mii de lucratori de la spalatoriile de masini din Marea Britanie sunt sclavi, fiind in majoritate barbati atrasi din Europa de est, indatorati, fortati sa munceasca in conditii lipsite de securitate, lasati fara documente si supusi la amenintari, abuzuri si violenta. Prin campanii ale politiei si organizatiilor de caritate, dar si… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Sclavia moderna practicata la spalatoriile de masini din Marea Britanie reprezinta principalul motiv de preocupare al celor care suna la linia antisclavie din aceasta tara, transmite vineri Reuters. Aceste apeluri au dus la 400 de sesizari catre politie si autoritatile locale, a sasea parte din cele…

- "Oamenii nu vor mai putea veni aici din Europa pentru sansa de a gasi un loc de munca. Vom primi intotdeauna profesionistii calificati care ajuta tara noastra sa prospere, de la medici la asistenti medicali, la ingineri si antreprenori, dar, pentru prima data in decenii, vom avea control deplin asupra…

- ​Jeep, Seat și Dacia sunt marcile cu cele mai mari creșteri procentuale in UE intre ianuarie și mai, perioada in care vanzarile de mașini noi au crescut cu 2,4%, arata datele ACEA. Germania este cea mai mare piața auto europeana, urmata de Marea Britanie. In Romania s-au inmatriculat aproape 48.000…

- Facebook face sondaje in cinci state europene pentru a afla in ce surse de știri au incredere oamenii.Utilizatorii retelei de socializare din Franta, Germania, Marea Britanie, Italia si Spania vor primi un chestionar simplu.

- Drumul spre casa al multora dintre conaționalii noștri este un adevarat coșmar, atunci cand intalnesc, pe drumurile europene, talhari care le fura banii agonisiți in strainatate. Autorii jafurilor sunt tot de la noi din țara, hoți care urmaresc autovehiculele de transport.

- Nissan va concedia sute de oameni de la fabrica din Sunderland, Marea Britanie, incat industria automobilelor este lovita de vanzarile din ce in ce mai scazute ale motoarer diesel, potrivit The Guardian. Producatorul nu a confirmat concedierile, insa surse din interiorul companiei au declarat…

- Romania a avut, cu 28,6%, a doua cea mai mare crestere a inregistrarilor de masini noi in Europa, in primul trimestru, dupa Ungaria (29,8%), numarul automobilelor crescand de la 22.276 in primul trimestru din 2017 la 28.643 in T1 2018, arata datele European Automobile Manufacturers Association-ACEA.…