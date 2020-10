Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Iasi a condamnat, ieri, la 1 an si 4 luni de inchisoare un barbat de 27 de ani din Iasi care a produs un accident rutier acum cinci ani. Razvan Murgu a fost gasit vinovat de parasirea locului accidentului. El a comis fapta pe 27 noiembrie 2015, la orele dupa-amiezii. Atunci, individul…

- CONDAMNARE… Ajuns inculpat, fostul politist Cristian Danu, trimis in judecata pentru trafic de droguri, si-a primit pedeapsa. Judecatorii Tribunalului Vaslui au decis condamnarea acestuia la la 6 ani si 10 luni de inchisoare in regim de detentie.Nemultumit de pedeaspa primita, in prima instanta, Danu…

- Cutremur in Justiție! Un judecator a caștigat procesul intentat recent Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Curtea de Apel Iași a admis acțiunea formulata de Mihaela Ciomaga Matostat. Aceasta a criticat in termeni duri condițiile de munca și, implicit, decizia CSM, de a-i respinge solicitarea…

- De mai bine de un deceniu a avut nevoie justitia ieseana pentru a da un raspuns familiei indoliate a fostei juriste Daniela Badii, de la Prefectura Iasi, moarta din cauza unei interventii medicale esuate. Curtea de Apel Iasi a finalizat, ieri, definitiv, acest dosar de malpraxis in care un medic anestezist…

- Mai multi romi au fost retinuti la Iași dupa un scandal pe care l-au provocat joi seara in curtea Catedralei Mitropolitane 19 persoane din judetul Vaslui au fost duse la sediul Politiei Municipiului Iasi de catre polițiștii locali și jandarmii veniti la fața locului sa aplaneze conflictul. A fost deschis…

- Tribunalul Mures a admis luni, în prima instanta, o contestatie depusa împotriva candidaturii presedintelui PSD Mures, Vasile Ghiorghe Gliga, la presedintia Consiliului Judetean, întrucât pe site-ul Agentiei Nationale de Integritate acesta figureaza ca având interdictie…

- Un personaj cheie in dosarul omului de afaceri iesean Cristin Zamosteanu este Aura Parvu, care pana in 2016 a fost consilier superior la ANAF Iasi. Procurorii o descriu ca fiind „creierul” operatiunilor economice ilicite ale milionarului. Marti, Curtea de Apel Iasi a decis ca Zamosteanu, Parvu si un…

- Decizia de ultima ora in dosarul dezvoltatorilor imobiliari. Curtea de Apel Iasi a decis ca omul de afaceri Cristin Zamosteanu si angajatii sau, Aura Parvu si Ovidiu Cretu, sa ramana in arest preventiv. Completul format din Adrian Chiriac si Maricica Mititelu a respins contestatia formulata de afacerist.…