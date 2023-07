Stiri pe aceeasi tema

- Un producator de componente auto, care deține cinci fabrici in Romania, a anunțat ca va inchide doua unitați din Germania și Marea Britanie, in cadrul planului sau de reducere a cheltuielilor.

- Doi membri ai parlamentului britanic s-au numarat printre cele 50 de persoane care au participat luna trecuta la o petrecere organizata de ambasadorul Rusiei in Marea Britanie la resedinta sa opulenta din vestul Londrei, pentru a marca momentul constituirii unei Rusii independente de Uniunea Sovietica,…

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Structura Centrala, impreuna cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate – Serviciul de Combatere a Criminalitații Informatice, au efectuat in data de 29 iunie șase percheziții…

- DIICOT și polițiștii BCCO Bacau au destructurat o grupare care facea trafic de persoane și proxenetism in Romania, Belgia și Germania, dar se pregatea sa duca fete și in Marea Britanie. Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bacau, impreuna cu procurorii din cadrul Directiei de…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate si procurorii DIICOT Craiova au desfașurat, pe 9 iunie, in municipiul Craiova, o acțiune pe linia traficului de droguri de mare risc. A fost prins in flagrant delict un barbat, de 35 de ani, din Craiova, asupra caruia au fost descoperite…

- Un tanar de 20 de ani, din Slovacia, a fost prins in flagrat de polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate si procurorii DIICOT Craiova, in timp ce ar fi pus in vanzare 170 de grame de cocaina, pentru 7.550 de euro. Anchetatorii spun ca tanarul ar fi achizitionat drogurile din Tarile…