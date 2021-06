Stiri pe aceeasi tema

- „Femeile din Romania sunt foarte frumoase, insa, din pacate, sunt și complexate… Iși inchipuie ca daca nu au un anumit corp standard nu sunt sufient de atragatoare… Ceea ce este toxic și daunator…”, considera reputatul fotograf și stilist Dora Mois. Dora Mois are 31 de ani și a absolvit Universitatea…

- Ministrul israelian al Mediului, Gila Gamliel, a precizat ca interdicția va intra in vigoare peste 6 luni. Potrivit decretului, comerțul cu blanuri de animale va fi permis doar pentru nevoile de cercetare, invatamant si anumite traditii religioase. Utilizarea blanurilor animale, folosite pentru realizarea…

- Cateva zeci de muncitori au organizat joi un protest spontan la uzina Ford Motor Co. din statul Tamil Nadu, situat in sudul Indiei, pentru a cere concedii platite si asigurari de sanatate, in conditiile in care India se confrunta cu o explozie a cazurilor de infectie cu SARS-CoV2, informeaza Reuters,…

- Șapte angajați ai unei ferme din Rusia s-au infectat anul trecut cu virus transmis de la pasari. Intr-un articol publicat in revista Science , doi proeminenți virusologi din China avertizeaza ca structura și istoria tulpinii H5N8 a virusului care provoaca gripa aviara constituie un pericol de declanșare…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a participat, luni, la reuniunea in sistem de videoconferinta a omologilor din statele membre ale UE (Consiliul Afaceri Externe/CAE), context in care a accentuat, intre altele, necesitatea unei viziuni strategice privind Parteneriatul Estic (PaE) si a…

- The Minister of Foreign Affairs, Bogdan Aurescu, will take part on Monday, in the reunion of ministers of foreign affairs from EU member states, which will take place as a video-conference. According to a press release sent by the Ministry of Foreign Affairs (MAE), topics regarding the situation…

- Romanii nu mai doresc sa mearga la cules de sparanghel in Germania. Condițiile de munca din pandemie par a fi principalul motiv al refuzului, iar presa germana atrage atenție asupra faptului ca anul trecut profitul fermierilor ar fi fost mai important ca