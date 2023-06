Stiri pe aceeasi tema

- Arnold Schwarzenegger spune ca ar candida la președinția SUA, daca Constituția ar permite acest lucru și a adaugat ca ar putea caștiga in 2024, scrie publicația Variety, citata de digi24.ro .

- Edward Furlong, astazi in varsta de 45 de ani, același care in urma cu 32 de ani facea senzație alaturi de Arnold Schwarzenegger in Terminator 2: Ziua Judecații, a fost surprins pe strada dupa o lunga absența in spațiul public, noteaza click.ro. Paparazzi de la The Sun l-au fotografiat. Cu un aspect…

- Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Marius Budai, a declarat joi, la Ploiesti, referindu-se la cumulul de salarii si pensii, ca discutia nu trebuie generalizata, ci trebuie facuta „de la post la post”, punctand insa ca nu crede ca este potrivita interzicerea cumulului acestora. „Nu cred ca e…

- Social democrații din municipiul Suceava iși vor alege noul președinte. Conferința de alegeri a Organizației Municipale Suceava a PSD vor avea loc vineri, 21 aprilie, incepand cu ora 17:00, in sala „Planetariu” a Observatorului Astronomic din Suceava. Reamintim ca in momentul de fața Organizația Municipala…

- Pentru prima data in cariera sa, Arnold Schwarzenegger va juca intr-un serial. Este vorba despre „Fubar”, care va avea premiera pe Netflix. Serialul a fost anunțat prima data in 2020 și este o continuare a filmului „True Lies” din 1994.Arnold Schwarzenegger joaca in serialul Netflix „FUBAR”Arnold Schwarzenegger…

- Actorul american Arnold Schwarzenegger a ajuns sa fie implicat intr-o situatie mai putin obisnuita, dupa ce a acoperit cu ciment si nisip ceea ce parea sa fie o groapa formata in asfaltul unei strazi din proximitatea resedintei sale din Los Angeles, dar care s-a dovedit a fi in realitate un sant de…

- Aleksander Ceferin a trecut in prezentarea sa ca a fost cinci ani membru in Consiliul de Administrație al clubului Olimpija Ljubljana, experiența obligatorie pentru a putea candida la președinția UEFA. ...

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a subliniat, luni, caracterul de „proiect de tara” pe care l-a avut Constitutia din 1923, amintind ca toti cei care au ajuns la putere dupa adoptarea sa „au actionat prin instrumente ale democratiei constitutionale” pentru ca aceasta sa fie aplicata…