- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat duminica ca Germania este pregatita sa trimita trupe suplimentare în Țarile Baltice, dar ”nu livram arme în zonele de criza și nici nu livram arme letale în Ucraina”, relateaza AFP. „Suntem gata sa facem tot ce…

- Cancelarul german Olaf Scholz se va afla astazi la Casa Alba intr-un moment moment crucial pentru integritatea europeana. Cancelarul Germaniei va fi primit de presedintele SUA. Olaf Scholz și Joe Biden vor discuta despre tensiunile actuale dintre Rusia si Ucraina, potrivit eu.usatoday.com . Cei doi…

- "Sunt gata sa trimit echipament militar in Ucraina. Deja oferim consiliere", a declarat Mette Frederiksen intr-o conferinta de presa.„Știm ca exista o cerere de consiliere in legatura cu securitatea cibernetica”, a adaugat ea.Nu se pune problema pentru moment trimiterea soldaților danezi in Ucraina,…

- Rusia se arata ingrijorata de plasarea in alerta a 8.500 de militari americani, pregatiti pentru a fi desfasurati in Europa, in contextul crizei de la granița Ucrainei, a denuntat, marti, Kremlinul. Rusia afirma ca actiunile si declaratiile Washingtonului duc la o noua "escaladare a tensiunilor" in…

- Prezența forțelor ruse in apropierea graniței cu Ucraina și langa Marea Neagra a starnit ingrijorarea autoritaților romane, a relatat Digi 24. Ministrul de Externe Bogdan Aurescu a declarat luni, 10 ianuarie, ca este nevoie de o detensionare rapida a situației. „Exista o ingrijorare legitima din partea…

- O „soluție diplomatica” cu Rusia „mai este posibila”, daca Moscova joaca jocul dialogului, pentru a dezamorsa criza din jurul Ucrainei, a declarat vineri șeful diplomației americane Antony Blinken, la o conferința de presa la Washington, scrie AFP."Suntem gata sa raspundem…

- ''Apelul presedintelui Biden catre presedintele Putin a inceput la 15:35 (20:35 GMT, n.red.)'', a anuntat un oficial de la Casa Alba.Presedintele rus Vladimir Putin s-a declarat joi "convins" ca un dialog "eficient" este posibil cu Statele Unite ale Americii, in mesajul de felicitare de sfarsit de an…

- Ministerul Afacerilor Externe de la Moscoava a protestat vineri dupa ce o persoana a aruncat un cocktail Molotov spre cladirea consulatului sau din orașul ucrainean Liov, intr-un act pe care l-a denunțat drept „terorist”, relateaza Reuters . MAE rus a convocat un oficial ucrainean pentru a oferi explicații…