Numarul locurilor de munca din Germania a atins un maxim post-reunificare in 2022, cu soliditatea pietei muncii din cea mai mare economie a zonei euro asteptata sa creasca probabilitatea operarii de noi majorari de dobanzi in pofida riscului recesiunii, noteaza Financial Times, citat de Mediafax.

Primul transport regulat de gaz natural lichefiat din Statele Unite a sosit marți in Germania, ca parte a unui efort amplu de a ajuta țara sa inlocuiasca sursele de energie pe care le primea anterior din Rusia, anunța english.alarabiya.net.

Directorul Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) a declarat ca restricțiile de calatorie pe care unele țari le-au instituit deja ca raspuns la creșterea numarului de infecții Covid din China sunt de ințeles, anunța Rador.

Presedintele Chinei, Xi Jinping, a cerut marti, in conversatia cu omologul sau german, Frank-Walter Steinmeier, ca relatiile Uniunii Europene cu Beijingul sa nu fie influentate de "parti terte", in contextul rivalitatii cu Statele Unite, anunța Mediafax.

Guvernul Gemaniei va adopta peste cateva luni o noua strategie de securitate naționala, care va ține cont de "amenințarile din partea Rusiei", a declarat cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, intr-un articol aparut in numarul de astazi al revistei "Foreign Affaires", relateaza RADOR.

Starul argentinian Lionel Messi si-a exprimat surprinderea ca Germania, in fata careia a pierdut de trei ori la Cupa Mondiala, a fost eliminata din nou in faza grupelor, la turneul final din Qatar, informeaza agentia DPA, potrivit Agerpres.

Echipa naționala a Germaniei parasește Cupa Mondiala de fotbal din Qatar, dupa ce a terminat pe locul 3 in Grupa E. Nemții au invins Costa Rica in ultima etapa, scor 4-2, insa Japonia a invins Spania cu 2-1.

Ministerul de Externe al Germaniei intentioneaza sa inaspreasca regulile pentru companiile dependente puternic de China, facandu-le sa dezvaluie mai multe informatii si, eventual, sa efectueze teste de stres pentru riscurile geopolitice, se arata intr-un proiect de document confidential vazut de