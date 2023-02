Stiri pe aceeasi tema

- Germania face ceea ce este ''necesar'' pentru a sustine Ucraina prin autorizarea livrarii unor tancuri Leopard, dar doreste sa impiedice o "escaladare catre un razboi intre Rusia si NATO", a declarat miercuri cancelarul german Olaf Scholz, potrivit agentiilor DPA si AFP,

- Cancelarul german Olaf Scholz da asigurari miercuri ca securitatea energetica a Germaniei in aceasta iarna este "garantata", in toiul crizei energetice declansate de invazia si razboiul ruse din Ucraina, relateaza CNN. "Este garantata pentru ca Guvernul german a schimbat in mod curajos directia si pentru…

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat marti - in cadrul summitului G20, care se desfasoara in insula Bali (Indonezia) - ca mai devreme sau mai tarziu Rusia va trebui sa accepte ca retragerea trupelor sale din Ucraina este singura solutie a acestui conflict.

- Administratia Volodimir Zelenski si-a reafirmat, luni, pozitia oficiala in razboiul cu Rusia, cerand retragerea armatei ruse de pe teritoriul Ucrainei si subliniind ca nu refuza negocierile, dar le vrea cu "viitorul lider" de la Moscova, intrucat presedintele Vladimir Putin nu ar fi "pregatit".