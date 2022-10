Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Olaf Scholz se afla in centrul unor critici, inclusiv in cadrul coalitiei sale de guvernamant, din cauza unui proiect privind vanzarea unei parti a portului Hamburg grupului chinez Cosco, in urma unor dezaluiri ale posturilor NDR si WDR cu privire la faptul ca fostul primar al Hamburgului…

- Din primele informații, micuțul ar fi incercat sa-si salveze pisica de pe pervazul ferestrei, potrivit relatarii dintr-un ziar regional.Echipele de salvare ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru baiețelul de 3 ani.Oamenii legii au deschis o ancheta și fac cercetari pentru a stabili…

- ”Ne aflam intr-o situatie in care putem spune ca vom iesi din aceasta iarna in pofida tuturor tensiunilor, cu pregatirile pe care le-am facut, ceea ce nimeni nu ar fi putut garanta acum trei, patru, cinci luni”, a declarat Sholz in fata membrilor Bundestagului, care incepe miercuri sa examineze proiectul…

- Conform site-ului “Realitatea.net”, cancelarul german Olaf Scholz a propus luni, intr-un discurs la Praga, ca Uniunea Europeana sa poata lua deciziile de politica externa și de fis-calitate/taxare cu votul majoritații statelor membre, și nu cu unanimitate, cum se intimpla acum.O astfel de schimbare,…

- Ministrul german al economiei Robert Habeck l-a acuzat pe Vladimir Putin ca face un „joc duplicitar” in legatura cu reducerea livrarilor de gaz rusesc cauzate de presupuse probleme cu o turbina reparata din Germania. Luni, grupul rus Gazprom a anuntat ca va opri, pentru mentenanta, o alta turbina din…

- Europa are mult de lucru pentru a-și proteja orașele și infrastructura in fața caniculei tot mai frecvente. Nu in ultimul rand, mentalitatea trebuie și ea schimbata, spun experții citați de publicația europeana Politico . Țarile europene nu erau pregatite pentru valul infernal de caldura care a traversat…