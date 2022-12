Stiri pe aceeasi tema

- Echipa mixta de tenis a Spaniei, condusa de Rafael Nadal și Paula Badosa, e gata pentru debutul la United Cup, noua competiție pe echipe din cele doua circuite. United Cup, o intrecere pe echipe aflata la prima ediție, a inceput deja in Australia. Turneul se desfașoara in trei orașe, Sydney, Perth și…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, numarul 2 ATP, a declarat ca simte ''o motivatie maxima de a incepe bine'' competitia pe echipe mixte United Cup, care debuteaza joi in Australia, si spera sa-si recupereze senzatiile pozitive pe teren si sa fie competitiv

- Qatar va intra in istorie cu aceasta Cupa Mondiala, deoarece s-a organizat intr-o țara foarte mica ca suprafața, aproape cat coada de pește a harții noastre. Mulți au dat vina pe șpagi. Dar, lasand politica la o parte, putem afirma ca a fost o Cupa Mondiala extrem de reușita și spectaculoasa din punct…

- Tanara jucatoare romana de tenis Anamaria Federica Oana a caștigat turneul J3 de la Nicosia (Cipru), in proba de dublu, jucand alaturi de Dora Miskovic (Croația). Cele doua sportive le-au invins in turneul ITF in finala pe Ekaterina Ivanova si Iva Ivanova (ambele din Bulgaria), cu scorul de 6-2, 3-6,…

- Mihai Stoica, managerul de la FCSB, considera ca Franța va caștiga Campionatul Mondial din Qatar. In acest caz, ar fi al doilea titlu la rand pentru francezi. MM este de parere ca Franța va caștiga grupa cu Danemarca, Australia și Tunisia, apoi de la elimina pe rand pe Mexic, Anglia și Elveția. Mihai…

- Poloneza Iga Swiatek (1 WTA) si spaniolul Rafael Nadal (2 ATP) vor incepe sezonul 2023 la finele lunii lunii decembrie, la United Cup din Australia, anuntat organizatorii acestei noi competitii de tenis pe echipe nationale mixte, informeaza AFP.

- Cei mai buni jucatori și jucatoare de tenis din lume se reunesc pentru o noua competiție pe echipe, din 18 țari, in trei orașe din Australia. Cupa United a fost anunțata joi seara de ATP și WTA, o prima colaborare de acest fel, pentru un turneu ce va desc