- Avand in vedere schimbarile bruște de temperatura din ultimele zile, multe persoane sunt predispuse la raceala și gripa. Consumat in cantitați moderate, acest fruct combate raceala și gripa.

- Un numar de 2.185 de persoane refugiate din Ucraina s-au vaccinat in tara noastra impotriva COVID-19 pana in prezent, precizeaza secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu pe pagina sa de Facebook . „Romania ajuta refugiatii ucraineni inclusiv cu vaccinarea anti-COVID-19. De la inceputul…

- Trecerea la ora de vara in Romania are loc in noaptea de 26 spre 27 martie 2022. Astfel, ceasul se da inainte cu ora, iar ora 03:00 devine ora 04:00. Totodata, ziua de 27 martie este și cea mai scurta zi din an și va avea 23 de ore, in... The post Cum iți pune ora de vara sanatatea in pericol appeared…

- Ziua frig, ger nocturn si ninsori pe întreg teritoriul tari, anunta Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) pentru prima saptamâna de martie, transmite MOLDPRES. Potrivit meteorologilor, în urmatoarele zile în tara se prevad valori termice încadrate între…

- Medicii de familie pot sa-i declare pe bolnavii COVID-19 ca fiind vindecați dupa doar zece zile de la efectuarea primul test, daca nu sunt vaccinați, sau chiar șapte zile, daca sunt vaccinați sau trecuți prin boala, fața de perioada de 14 zile prevazuta anterior, potrivit unui ordin al Ministerului…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) se intrunește astazi 7 ianuarie, la ora 13:00 pentru a discuta despre reducerea perioadei de izolare pentru cei vaccinați depistați pozitiv. Potrivit surselor Libertatea, se ia in calcul scurtarea perioadei la 7 zile, adica la jumatate fața de cat…

- PRUDENȚA, schimbarile bruște de temperatura pot avea efecte grave asupra sanatații, chiar și in cazul unui organism foarte sanatos, In mai putin de 24 de ore The post PRUDENȚA! Schimbarile bruște de temperatura pot avea efecte grave asupra sanatații first appeared on Partener TV .

- REȘIȚA – La inceputul anului 2022, patru copii s-au nascut la Spitalul Județean de Urgența Reșița! „De Anul Nou, respectiv in perioada 31 decembrie 2021 – 2 ianuarie 2022, s-au inregistrat patru nașteri: trei – in data de 1 ianuarie și una – in data de 2 ianuarie. Primul nou-nascut a fost o fetița.…