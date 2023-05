Schimbări șocante în Sănătate. Pacienții nu mai au acces în spitale fără programare Ministerul Sanatații a decis sa reduca drastic accesul in spitale al bolnavilor. Astfel, printr-o modificare a Contractului-cadru, s-a instituit o lista lunga de afecțiuni care trebuie rezolvate rapid in unitațile sanitare, pe spitalizare de o zi, care cuprinde inclusiv inclusiv intervenții chirurgicale. Mai mult, pentru un numar mare de afecțiuni tratate in regim de spitalizare […] The post Schimbari șocante in Sanatate. Pacienții nu mai au acces in spitale fara programare first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

