Schimbări pentru zodii din 20 ianuarie. Ce vor păți nativii după ce Soarele intră în Vărsător Pe 20 ianuarie, Soarele va intra in Varsator, marcand ultimul moment in care planeta asociata cu moartea, distrugerea și lumea interlopa va retrograda intre semnele zodiacale guvernate de Saturn. Schimbarea se va menține pana pe 8 martie 2043, potrivit astrologilor. In ultimii 15 ani, Pluto a fost in Capricorn, conducand instituții, organizații și imperii globale […] The post Schimbari pentru zodii din 20 ianuarie. Ce vor pați nativii dupa ce Soarele intra in Varsator appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

