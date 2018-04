Schimbări MAJORE la Mamaia. ”Rivalizează cu Riviera Franceză” „Acesta este cel mai nou hotel din Mamaia, care se intinde pe o suprafata de 3.000 de metri patrati. Constructia efectiva a inceput in 2014, investitia totala s-a ridicat la 7 milioane de euro. In traducere, numele hotelului inseamna stea”, a declarat pentru ZF Razvan Dobre, directorul hotelului. Anterior, el a fost director de vanzari la hotelul de cinci stele Vega din Mamaia. Noua unitate hoteliera din Mamaia, Nyota, opereaza un centru de conferinte, format din trei sali, o parcare proprie si o piscina, potrivit lui. Tariful pentru o camera dubla ajunge la circa 1.200 de lei la mijloc de iulie,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vedeta celor de la CSM Bucuresti, Cristina Neagu, nu se teme de forta rivalelor de la Gyor si e convinsa ca trupa din Capitala poate ajunge in finala Ligii Campionilor. CSM Bucuresti va intalni detinatoarea Ligii Campionilor, Gyor, iar Rostov pe Vardar in semifinalele Ligii Campionilor,…

- Schimbari majore in conducerea grupului Renault. Compania Alliance Rostec Auto B.V., actionarul majoritar al AVTOVAZ, a anunțat astazi ca a ales un nou director general pentru a conduce producatorul rus de autovehicule. Yves Caracatzanis, actualul sef Dacia, va deveni CEO incepand cu 1 iunie 2018.

- Coca Cola anunta masurile pe care le-a luat in cazul taxei pe zahar, care intra in vigoare in aceasta luna. Compania va lansa sticle mai mici si mai scumpe. Gigantul a decis sa sacrifice ambalajul decat sa umble la reteta. Schimbarea are loc in Marea Britanie ca urmare a legii taxei zaharului. Cola…

- Schimbari majore pentru tauri si alte trei zodii in 2018. Vremurile se schimba, la fel si tu. Singura diferenta este ca unii accepta mai usor schimbarea, iar altii sunt mai indaratnici, dar schimbarea se produce oricum.

- Cele doua modificari esentiale sunt posibilitatea de a restitui firmei de leasing bunul luat in leasing, fara a mai fi obligat la plata altor datorii, asa cum se intampla acum, (practic o dare in plata) si modificarea in sine a caracterului contractului de leasing, care nu va mai fi titlu executoriu.…

- Un nou studiu al NASA scoate la iveala ca cele 340 de zile petrecute de Scott Kelly in spatiu au activat sute de „gene ale spatiului”, care i-au schimbat acestuia sistemul imunitar, formarea oaselor, vederea si alte procese. Desi multe dintre...

- Remaniere totala in lotul de jucatori al formatiei Dacia Chisinau! Clubul s-a despartit in aceasta iarna de toti stranieri, iar dintre fotbalisti experimentati au ramas doar portarul Cristian Avram si fundasul Denis Ilescu.

- Franta a demarat miercuri o procedura ce vizeaza reforma bacalaureatului, examenul infiintat in timpul lui Napoleon, care nu mai corespunde nevoilor moderne de educatie, potrivit presedintelui Emmanuel Macron, care doreste sa faca din acest proiect una dintre reformele sale majore, informeaza AFP.